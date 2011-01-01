Май 2011
1 352 треков за месяц.
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Mehri Abdullayeva
Tanovor
05:40
Mehri Abdullayeva
Olti kaptar
03:23
Mehri Abdullayeva
Qo'qon yo'lida
02:37
Mehri Abdullayeva
Na bo'ldi
02:34
Mehri Abdullayeva
Tamanno
05:02
Ma'murjon To'xtasinov
Yomon bola
04:44
Ma'murjon To'xtasinov
Zorimiz bor
04:35
Ma'murjon To'xtasinov
Yoqasan
02:43
Ma'murjon To'xtasinov
Yaxshilig'
06:40
Ma'murjon To'xtasinov
Yolg'on
05:11
Ma'murjon To'xtasinov
Xatolaring
05:30
Ma'murjon To'xtasinov
Vatan
07:38
Ma'murjon To'xtasinov
Umr derlar
07:12
Ma'murjon To'xtasinov
Topolmassan
04:18
Ma'murjon To'xtasinov
Shaxloga tushdi
04:48
Ma'murjon To'xtasinov
Tilagim
08:16
Ma'murjon To'xtasinov
Soqinomai
03:53
Ma'murjon To'xtasinov
San-san
06:08
Ma'murjon To'xtasinov
Sevib qolasiz
05:01
Ma'murjon To'xtasinov
Sanamning yuzi
03:54
Ma'murjon To'xtasinov
Raqqosa o'ynar
03:05
Ma'murjon To'xtasinov
Ranjitma
06:16
Ma'murjon To'xtasinov
Qolmasun
04:25
Ma'murjon To'xtasinov
O'zbekiston
03:48
Ma'murjon To'xtasinov
O'xshamaydi
04:17
Ma'murjon To'xtasinov
Ovvoramiz
05:31
Ma'murjon To'xtasinov
Oqibat
04:18
Ma'murjon To'xtasinov
Nechun
05:11
Ma'murjon To'xtasinov
Nima qoldi
07:07
Ma'murjon To'xtasinov
Ne tilarsan
05:07
Ma'murjon To'xtasinov
Muhabbat saroyi
06:14
Ma'murjon To'xtasinov
Ne bo'ldi
05:16
Ma'murjon To'xtasinov
Maktub
05:09
Ma'murjon To'xtasinov
Mubtalo bo'ldim
03:52
Ma'murjon To'xtasinov
Boshim
06:34
Ma'murjon To'xtasinov
Mening baxtim
04:58
Ma'murjon To'xtasinov
Ko'rmadim
05:57
Ma'murjon To'xtasinov
Kimga suyangum
05:58
Ma'murjon To'xtasinov
Mahvashim
06:29
Ma'murjon To'xtasinov
Ketaman
03:35
Ma'murjon To'xtasinov
Ketar bordir
05:43
Ma'murjon To'xtasinov
Kim adashmas
03:38
Ma'murjon To'xtasinov
Kel bahorim
05:06
Ma'murjon To'xtasinov
Jonon
03:48
Ma'murjon To'xtasinov
Kamdan-kam
03:48
Ma'murjon To'xtasinov
Ikkovimiz
04:25
Ma'murjon To'xtasinov
Jamolingga
04:15
Ma'murjon To'xtasinov
Ishonmasman
04:08
Ma'murjon To'xtasinov
Goho-goho
08:07
Ma'murjon To'xtasinov
Hayron bo'ldim
04:42
Ma'murjon To'xtasinov
Habar
05:13
Ma'murjon To'xtasinov
Fursating
06:49
Ma'murjon To'xtasinov
Ey sabo
05:55
Ma'murjon To'xtasinov
Farg'ona qizi
03:31
Ma'murjon To'xtasinov
Ey do'st
04:16
Ma'murjon To'xtasinov
Etmasmidim
05:23
Ma'murjon To'xtasinov
Dunyo
05:24
Ma'murjon To'xtasinov
Dog'man
05:15
Ma'murjon To'xtasinov
Chidolmayman
03:01
Ma'murjon To'xtasinov
Dardu alam
04:15
Ma'murjon To'xtasinov
Chashma
04:12
Mahmudjon G'ofurov
Iroq farhod shirin
05:14
Mahmudjon G'ofurov
Suvora
05:14
Mahmudjon G'ofurov
Jonima ayting
04:27
Mahmudjon G'ofurov
Qolmadi
02:41
Mahmudjon G'ofurov
Ey ko'ngil
02:28
Mahmudjon G'ofurov
Jonim mening
01:46
Mahmudjon G'ofurov
Do'stlarim
01:15
Mahmudjon Azimov
Yor kelasizmu
04:20
Mahmudjon Azimov
Menga olloh beraveradi
06:03
Mahmudjon Azimov
Topganda ko'r
06:03
Mahmudjon Azimov
Sohibqiron
04:47
Mahmudjon Azimov
Samarqand
07:13
Mahmudjon Azimov
Qandu asal
05:39
Mahmudjon Azimov
Ollohga suyan
06:50
Mahmudjon Azimov
Na bo'ldi
04:40
Mahmudjon Azimov
Kuydurma jonim
03:31
Mahmudjon Azimov
Adashmagin
06:53
Mahmudjon Azimov
Bo'lmagin hayron
06:53
Mavluda A'zamova
Istadim
03:27
Mavluda A'zamova
Dilnavozim
02:12
Mavluda A'zamova
Nahori nashta
03:39
Mavluda A'zamova
Qalandar
03:09
Mavluda A'zamova
Kel ertaroq
02:34
Mavluda A'zamova
Qarashidur
03:11
Mavluda A'zamova
Farg'onacha
03:37
Mavluda A'zamova
Ko'rgim kelur
04:54
Mavluda A'zamova
Aytingiz
02:48
Mavluda A'zamova
Vafosizni yor etma
02:20
Mavluda A'zamova
Aylanay
03:11
Mavluda A'zamova
Cho'li iroq
06:01
Kamoliddin Rahimov
O'n sakkizda yor yoshi
03:44
Kamoliddin Rahimov
Qayda sadoqat
04:12
Kamoliddin Rahimov
Humor etma
04:08
Kamoliddin Rahimov
Tinchlik
03:04
Kamoliddin Rahimov
Turnalar
04:46
Kamoliddin Rahimov
O'ylayman
05:41
Kamoliddin Rahimov
Maqsading
08:03
Kamoliddin Rahimov
San-san
04:35
Kamoliddin Rahimov
Odob
04:00
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