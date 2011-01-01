Май 2011
1 352 треков за месяц.
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Hojiakbar Hamidov
Bizni haridor etgan
04:47
Hojiakbar Hamidov
Bizga ham
04:22
Hojiakbar Hamidov
Bandaman
03:45
Hojiakbar Hamidov
Bevafo
04:16
Hojiakbar Hamidov
Birovdan ko'rmagin
04:47
Hojiakbar Hamidov
Aylading
06:38
Hojiakbar Hamidov
Ayol madhi
04:48
Hojiakbar Hamidov
Asrasin
05:05
Hojiakbar Hamidov
Afg'on
05:04
Hojiakbar Hamidov
Afg'on qurbonlari
05:01
Faxriddin Umarov
Yora ayt salomimni
02:23
Faxriddin Umarov
Yona yona keldim
03:52
Faxriddin Umarov
Umr o'tmoqdadir
07:24
Faxriddin Umarov
Shoshmay tur
04:48
Faxriddin Umarov
Sevgini asrang
06:09
Faxriddin Umarov
Tabassum
02:49
Faxriddin Umarov
Sensan
04:19
Faxriddin Umarov
Sabo etsang
05:17
Faxriddin Umarov
Parvona bo'ldim
04:28
Faxriddin Umarov
Qaysi uyni shamidir
06:32
Faxriddin Umarov
Onam derman
07:00
Faxriddin Umarov
Onam rozi
04:59
Faxriddin Umarov
Nima bo'lding
05:08
Faxriddin Umarov
Mo'minga shifo
06:45
Faxriddin Umarov
Naylaram
05:40
Faxriddin Umarov
Mubtalo
04:18
Faxriddin Umarov
Meni yod et
03:31
Faxriddin Umarov
Mehmon bo'lur
06:18
Faxriddin Umarov
Kulsang
03:45
Faxriddin Umarov
Kimni izlarsiz
05:01
Faxriddin Umarov
Keldim
03:54
Faxriddin Umarov
Kelur
03:46
Faxriddin Umarov
Kelmading
04:54
Faxriddin Umarov
Kel
04:23
Faxriddin Umarov
Ishq
05:32
Faxriddin Umarov
Iltimosga kuning qolmasin
06:13
Faxriddin Umarov
Hayolimda
04:33
Faxriddin Umarov
Hayrona bo'libman
02:55
Faxriddin Umarov
Guldasta
03:08
Faxriddin Umarov
Go'zal
04:27
Faxriddin Umarov
O'n sakkizga kirmagan kim bor
05:24
Faxriddin Umarov
Ey muhabbat
06:24
Faxriddin Umarov
Falak
06:37
Faxriddin Umarov
Dog'man
07:05
Faxriddin Umarov
Derdim
04:16
Faxriddin Umarov
Bo'lmasa
04:28
Faxriddin Umarov
Bo'lgaymu edi
07:03
Faxriddin Umarov
Bizga ham
04:41
Faxriddin Umarov
Ayrilib bo'lmas
04:40
Faxriddin Umarov
Ayb etma
05:09
Faxriddin Umarov
Yoshlik
05:29
Faxriddin Umarov
Bevafolardan
04:37
Faxriddin Umarov
Bo'larmidi
04:20
Faxriddin Umarov
Odam umri
08:13
Faxriddin Umarov
Engadi
03:07
Faxriddin Umarov
Hammamiz
04:27
Faxriddin Umarov
Qahramonlar
04:57
Faxriddin Umarov
Qalbimni
05:11
Faxriddin Umarov
Yulduz
05:07
Faxriddin Umarov
Do'stlar
04:13
Faxriddin Umarov
Qaydasan
03:32
Faxriddin Umarov
O'zbegim
07:49
Faxriddin Umarov
Topmasman
07:17
Faxriddin Umarov
Munojot
07:53
Faxriddin Umarov
Dugoh
07:45
Faxriddin Umarov
Kim ilgari
07:24
Faxriddin Umarov
Lola
05:04
Faxriddin Umarov
Kelasiz
04:09
Faxriddin Umarov
Yig'ladim
08:40
Faxriddin Umarov
Girya
07:04
Faxriddin Umarov
Bilmasa
05:36
Faxriddin Umarov
Ohu
02:30
Faxriddin Umarov
Jahon
03:54
Faxriddin Umarov
Qarab
03:17
Faxriddin Umarov
Etding
03:49
Faxriddin Umarov
Aziz insonlar
04:12
Faxriddin Umarov
Qani
07:22
Faxriddin Umarov
Sog'indim
03:54
Faxriddin Umarov
Baxt
03:40
Faxriddin Umarov
Na kerak
04:32
Faxriddin Umarov
Buni
04:05
Faxriddin Umarov
Umr laxzasi
04:10
Faxriddin Umarov
Umr
04:31
Faxriddin Umarov
Nazardan
05:43
Faxriddin Umarov
Seni sevdim
04:13
Faxriddin Umarov
Yoshliging
04:27
Faxriddin Umarov
Dil rozi
06:10
Faxriddin Umarov
Jamoling vasfi
06:55
Faxriddin Umarov
Baxtim
05:11
Faxriddin Umarov
Dilni rom
06:20
Faxriddin Umarov
Umr o'tmoqda
07:38
Faxriddin Umarov
Bog'bon
04:17
Faxriddin Umarov
Ayrilsa
03:27
Faxriddin Umarov
Do'stlik
08:33
Faxriddin Umarov
Intizoring
02:51
Faxriddin Umarov
Ey sanam
03:05
Faxriddin Umarov
Umid
03:55
Faxriddin Umarov
Raqqosa
02:44
Faxriddin Umarov
Onajon
04:06
Faxriddin Umarov
Soching
02:34
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