Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Zafarbek Usmonov
O'ynar
04:15
Zafarbek Usmonov
To'ylar muborak
03:53
Zafarbek Usmonov
Senga yolvoraman
04:17
Zafarbek Usmonov
Onajonim ko'rgim kelar
05:35
Zafarbek Usmonov
Ona mehri
05:19
Zafarbek Usmonov
Omonat dunyo
04:01
Zafarbek Usmonov
Nozli qarab
03:46
Zafarbek Usmonov
Nozanin
03:18
Zafarbek Usmonov
Kelibdi
03:00
Zafarbek Usmonov
Yondirdi noz
04:41
Zafarbek Usmonov
Do'stlar kam bo'lar
04:40
Zafarbek Usmonov
Dilimga muhabbat
03:26
Zafarbek Usmonov
Dilbar keladi
04:24
Zafarbek Usmonov
Daryo toshqin
03:40
Zafarbek
Tabassum
03:27
Zamira Oripova
Shalabiya
03:42
Zamira Oripova
Chinor
03:25
Zamira Oripova
Toshkent
03:42
Zamira Oripova
Tinchlik
04:19
Zamira Oripova
Tanhoim
03:36
Zamira Oripova
Ont
04:44
Zamira Oripova
Onam derman
04:36
Zamira Oripova
Jeyran
04:05
Zamira Oripova
Yonadi dillar
03:57
Zamira Oripova
Verni mne muzyku (верни мне музику)
03:03
Jahongir.uz & Leyli
Prosti menya (прости меня)
03:14
Jahongir.uz
Ketma
03:32
Jahongir Otajonov
Yuragim
03:34
Jahongir Otajonov
Xorazmcha
03:13
Jafarbek & Nigoh
To'ylar muborak
03:54
Jafarbek
Yallo
03:33
Jasur Umirov
Jon jon
03:36
Jasur Umirov
Yolvoraman
03:16
Jasur Umirov
Dilbarim
03:19
Jasur Umirov
Billura
03:34
Jasur Umirov
Achchiq hazil
03:28
Jamshid Mirsoliyev
Humorim
03:55
Jamshid Mirsoliyev
Hayastang
03:29
Jamshid Mirsoliyev
Ovvora
03:12
Jamshid Mirsoliyev
Mani yorim
03:38
Jamshid Qodirov
Mayli
03:46
Jamshid Qodirov
Leyla
03:21
Jamshid Qodirov
Jon oladi
03:46
Akmal Bek
Bilaman
03:21
Akmal Ozod
Noz noz noz
03:23
Akmal Ozod
Mehmon
03:33
Akmal Ozod
Kelinchak
04:26
Jamshid Abduazimov
Umr o'tar
04:17
Akmal Nazarov
Senda
03:25
Akmal Abbosov
Yolg'izim
03:11
Akmal Abbosov
Yuragim zor
04:16
Akmal Abbosov
Tushdagi go'zal
03:12
Jalil
Sevgi nima o'zi
04:00
Akmal Abbosov
Sevaman
04:32
Nuriddin Jayxun
O'n sakkizga kirgan qizlar
03:48
Nuriddin Jayxun
O'zbegim to'ylari
03:23
Nuriddin Jayxun
Sunbul soch
03:20
Nuriddin Jayxun
Ota-ona
03:45
Nuriddin Jayxun
Deydilar
05:00
Yodgor Mirzajonov
Hijron
03:40
Yodgor Mirzajonov
To'ylar muborak
04:28
Yodgor Mirzajonov
Setora
02:56
Akmal Abbosov
Seni sevdim
03:32
Yodgor Mirzajonov
Yog'aver yomg'ir
03:35
Durdona
Yangi yil
02:18
Akmal Abbosov
Nega-nega
03:20
Durdona
Majnuntol
02:18
Akmal Abbosov
Lablari asal
03:24
Durdona
Qaydasan
03:26
Durdona
Dutor
02:51
Durdona
Bahor
03:52
Akesh
Zuli
03:55
Akesh
Yor yor
03:20
Akesh
Yonaman yana
04:05
Doston Ubaydullayev
Yonaman
03:38
Doston Ubaydullayev
Biz tomonga
03:08
Akesh
Sog'indim
03:11
Yodgor Mirzajonov & Doston Rahimov
Leyla
03:33
Akesh
Sevgan yuragim
03:49
Akesh
O'ynagin
03:28
Doston Rahimov
O'zbek qizlari
02:37
Akesh
Milaya moya (милая моя)
04:04
Doston Rahimov
Sog'inch
04:04
Akesh
Meni sevgim
04:29
Doston Rahimov
Sog'inib
03:07
Akesh
Marjona
04:32
Doston Rahimov
Orzularim
03:51
Akesh
Jonim
03:21
Doston Rahimov
Onajon
04:03
Akesh
Jonginam meni
04:02
Doston Rahimov
Noz-noz
04:00
Akesh
Dardim
03:27
Doston Rahimov
Noz ila dildor
03:13
Akesh
Biz bilmaymiz
03:34
Doston Rahimov
Mohitabon
03:23
Akesh
Aslo
03:51
Doston Rahimov
Malikam
04:17
Doston Rahimov
Malika
04:17
Doston Rahimov
Yor yor
03:54
Doston Rahimov
Devonalar qilma
03:00
←
1
…
16
…
24
25
26
27
28
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00