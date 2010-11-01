Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Doston Rahimov
Gulira'no
03:23
Doston Rahimov
Go'zalim sen
03:19
Abduvohid Azimov
Yuragimdan sevaman
04:13
Abduvohid Azimov
Yuldizim
04:56
Dineyra
Faqat men qiynalaymi
03:47
Abduvohid Azimov
Nahot
04:29
Dineyra
Tun bedor
04:12
Abduvohid Azimov
Jonim
05:23
Dineyra
Tuyg'uga nuqta
04:01
Abduvohid Azimov
Gulim
04:13
Dineyra
Jodu
03:30
Dineyra
Yonma-yonman
03:37
Abduvahob G'aniyev
Yashaymiz
03:50
Abduvahob G'aniyev
Kim oladi
03:29
Dineyra
Ayblamayman
03:49
Dilshoh
Izlarimni poylaysan
03:44
Dilshoh
Sog'indim (remix)
03:59
Dilshoh
Sog'indim
04:12
Dilshoh
Naxori-nashta
03:42
Dilshoh
Ikkichi qizchaman
02:49
Dilshod Ibragimov
Hayolim
03:38
Dilshod Ibragimov
Seni sevaman
03:45
Abdurashid Yo'ldoshev
Muhabbatmikan
04:18
Abdurashid Yo'ldoshev
Biz baxtli bo'lamiz
04:44
Dilshod Ali
Shoxilaman
03:01
Dilshod Ali
Shevrolet
02:48
Dilshod Ali
Jo'tal
03:41
Dilshod Ali
Yog'ar qorlar
03:33
Dilshod Ali
Arazkash
02:57
Abdulla Ubaydullayev
Sen meni hayotim
03:26
Abdulla Ubaydullayev
Ko'ngil berdim
03:33
Dilmurod Yusupov
Hotira
04:24
Dilmurod Yusupov
Sensiz 2009
03:13
Bojalar & Doston Ubaydullayev
Tulpor
04:10
Sherzod Bek
Dildor biladi
03:22
Sherzod Bek
Tillo uzuk
03:40
Sherzod Bek
Ko'yingdaman
02:55
Abdulla Qurbonov
Qizg'onaman
03:59
Sherzod Bek
Go'zal sevgim
03:27
Tamosha
Barkamol avlod
02:26
Selinay Olgun
Oilamiz davrasi (turkcha)
03:09
Selinay Olgun
Oilamiz davrasi (o'zbekcha)
03:09
Oybek va Nigora
Yuragimni sezarsan
03:41
Manzura & Shahriyor
Esingdami
03:36
Jafarbek
Xayr endi
04:37
Diyora Hasanova
Yoningda
03:49
Avzalbek Husanov
O'yna-o'yna
03:37
Avzalbek Husanov
Gul uzib
03:44
Dildora Niyozova
Shu rostmi
03:42
Dildora Niyozova
Shodlanib yasha
04:04
Dildora Niyozova
Shaftoli
03:26
Dildora Niyozova
O'lan
04:01
Dildora Niyozova
Tilaklarim
03:54
Dildora Niyozova
So'z ochma
03:20
Dildora Niyozova
Sevgi o'yin bo'ldi
03:23
Dildora Niyozova
Orzularim
03:21
Dildora Niyozova
Onamni qo'llagin
04:42
Dildora Niyozova
Million alyh roz (миллион алих роз)
03:37
Dildora Niyozova
Laylo qiz
03:57
Dildora Niyozova
Qizg'aldoqday
03:00
Dildora Niyozova
Yo'q demagin
03:43
Dildora Niyozova
Insof
04:10
Dilbek & MC Shod
Ketding
04:39
Dilbek
Ey go'zal yor
03:44
Dilbek
Deymu
03:31
Diyora Hasanova
O'zbek qiziman
03:55
Diyora Hasanova
Mutrabo
04:16
Diyor guruhi
To'y tugaguncha
03:32
Dias
Sen
03:36
Dias
Zorman
03:15
Dias
Boom
03:44
Diana
Erka singil
03:21
Diana
To'ylar muborak
04:23
Diana
Sababini anglay olmay
03:27
Diana
Men begona
03:44
Diana
Malenkaya strana (маленькая страна)
03:42
Diana
V kafeshke (в кафе)
03:13
Daler Fayzullayev
Hakam (Ravshan Ermatovga)
03:02
Daler Fayzullayev
Yoshligim
04:16
Daler Fayzullayev
Borim shu
03:42
Daler Fayzullayev
Bolaman
03:05
Daler Fayzullayev
Bag'ishlov
03:59
Davronbek Zaynutdinov
G'am kitobi
03:50
Davron Ergashev
Shodiyona
02:53
Davron Ergashev
Qizbola
03:10
Davron Ergashev
Bu oqshom
04:25
Davron Ergashev
Bora-bora
04:04
Davr
Humor
03:29
Davr
Ucharman
03:38
Davr
Izlayman
03:54
Davlatbek Yo'ldoshev
Yuragimdan urdi
04:13
Davlatbek Yo'ldoshev
Seni dedim
03:23
Davlatbek Yo'ldoshev
Of of
03:55
Davlatbek Yo'ldoshev
Nima qilay
04:01
Davlatbek Yo'ldoshev
Natasha (Наташа)
02:38
Davlatbek Yo'ldoshev
Nargiz
04:32
Davlatbek Yo'ldoshev
Kimaral
04:03
Davlatbek Yo'ldoshev
Kelsalar
03:14
Davlatbek Yo'ldoshev
Janonim
03:42
Davlatbek Yo'ldoshev
Janona
03:25
←
1
…
17
…
25
26
27
28
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00