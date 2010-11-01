Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Komil Klassik
Baxtli kelinchak
03:50
Qahramon Haydarov
O'xshaydi
04:46
Qahramon Haydarov
Onajonim sog'indim
03:57
Qahramon Haydarov
Ona
04:37
Qahramon Haydarov
Oydin
03:20
Qahramon Haydarov
Men kabi
02:57
Qahramon Haydarov
Ko'zi ko'zimga boqar
03:56
Qahramon Haydarov
Kechirdim
03:38
Bakir
Zor zor
03:20
Qahramon Haydarov
Qalb
03:14
Qahramon Haydarov
Jonim mani
03:02
Qahramon Haydarov
Jenih i nevesta (жених и невеста)
04:23
Bakir
Otmasa tosh
03:57
Qahramon Haydarov
Golubka
03:55
Bakir
Glaza
03:06
Qahramon Haydarov
Glaza
03:31
Bakir
Dard
04:13
Qahramon Haydarov
Begona gul
03:12
Qahramon Haydarov
Stranger in the night
02:54
Bakir
Bashoratchi Ayol
03:27
Aziza Nizamova
You must
02:29
Aziza Nizamova
Yig'laydi
03:04
Aziza Nizamova
Toshkent
03:12
Aziza Nizamova
Qiyna
03:15
Aziz Rajabiy
Go'zal yor
03:05
Aziza Sultonova
Onajonim
04:13
Aziza Abdurahmonova
Unut
04:00
Aziza Abdurahmonova
Nega
03:51
Aziz Shahrixon
Sevinch
03:23
Aziz Shahrixon
Qalam
03:02
Aziz Shahrixon
Kuydirding
03:40
Aziz Shahrixon
Ko'rganda
03:12
Aziz Shahrixon
Bilganimda
02:57
Aziz Shahrixon
Begona yor
04:21
Aziz Rametov
Sog'inaman
03:39
Aziz Rametov
Qiz bolaning hayosi
03:06
Aziz Rametov
Oshiq bo'ldim
03:28
Aziz Rametov
O'shasan
03:46
Aziz Rametov
Boraman( mix )
02:26
Aziz Rametov
Boraman
03:06
Aziz Mavlonov
Gulim
04:59
Aziz Mavlonov
Gulchehra
04:03
Avzalbek Husanov
Oy kabi
03:12
Avaz Olimov
Zamiram
03:37
Avaz Olimov
Yo'q chorasi
03:55
Avaz Olimov
Tatlises
03:59
Avaz Olimov
O'sha nigor
03:59
Qahramon Mo'minov
Checha
03:17
Qahramon Mo'minov
Oshiq
03:25
Qahramon Mo'minov
Majnuntol
03:22
Kaniza & Doston Ubaydullayev
Va'da bergin
04:31
Kaniza
Yalley
04:03
Kaniza
Xotira
04:18
Kaniza
Umid nihollari
03:01
Kaniza
Suydirganim
03:25
Kaniza
Onajonim
04:26
Oybek va Nigora
Yuguraman
03:56
Kaniza
Olib ketgin
04:48
Oybek va Nigora
Yorimsan
03:36
Kaniza
Oq-qora
03:50
Oybek va Nigora
Yona-yona
03:08
Kaniza
Noz-noz
03:24
Kaniza
Mehribonim
04:03
Kaniza
Lyubi menya (люби меня)
03:50
Oybek va Nigora
Toshkent
04:30
Kaniza
Jonim sen
04:17
Kaniza
Jdu tebya (жду тебя)
04:11
Kaniza
Yonaman
02:55
Kaniza
Dunyo
03:49
Kaniza
Vatan
03:13
Oybek va Nigora
Sog'inch
03:38
Oybek va Nigora
Sen uchun
04:07
Oybek va Nigora
Sarbon
03:31
Oybek va Nigora
Qurg'ur (remix)
03:45
Oybek va Nigora
Qurg'ur
04:04
Iste'dod
Yordam bergin
03:57
Oybek va Nigora
Qorong'u tun
03:46
Iskander Musayev
Sevgi
03:39
Botir & Iroda Yusupova
Omagin o'zingni
03:36
Iroda Yusupova
Tan ol
03:27
Iroda Yusupova
Qaytmasding
04:15
Ilhom Farmonov
Sanam
03:43
Ilhom Farmonov
Jondan kechgum
04:31
Ilhom Farmonov
Yonar yurak
03:31
Ibrat Hayitmetov
Menman
02:27
Zilola
Xato qildim
04:00
Zileyla
Oq ilon
04:25
Ummon
Tundan kun ketdi
04:04
Ummon
Sokin tun
04:15
Ummon
Sabab
05:16
Yulduz Madaminova
Yulduzman
03:00
Yulduz Madaminova
Sevgi armoni
04:02
Eldorbek
Ko'zmunchoq
04:48
Davron Ergashev
Popuri
06:35
Avaz Olimov
Omon yorim
04:15
Avaz Olimov
Nilufar
04:00
Avaz Olimov
Kelibdi
03:06
Avaz Olimov
Indama jim
03:48
Avaz Olimov
Go'zal oqshom
03:23
Avaz Olimov
Glaza (глаза)
03:30
←
1
…
14
…
22
23
24
25
26
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00