Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Otaxon Isomiddinov
Vatan
05:10
Otaxon Isomiddinov
Sen ketding
03:53
Otaxon Isomiddinov
Oshiq bo'ldim (muqomli)
05:09
Otaxon Isomiddinov
Oshiq bo'ldim
04:00
Otaxon Isomiddinov
Onamga
05:02
Otaxon Isomiddinov
Go'zal qiz
04:06
Otaxon Isomiddinov
Atlas ko'ylak
03:23
Yashnar
Meni qiynama
03:25
Davron Shanson
Ti moya lyubimaya (ты моя любимая)
02:52
Vahhobiddin Ziyo
Muhabbat
03:39
Farhod Agzamov
Yonimda bo'l
05:10
Farhod Agzamov
Qiynama
03:59
Farrux Komilov
Jayron
03:36
Farrux Komilov
Yuragimdan urgan qiz
03:16
Farrux Komilov
Soli
04:00
Farrux Komilov
Sog'inib yashayveraman
04:52
Farrux Komilov
Nargizam
03:58
Farrux Ahmedov
Jamila
03:24
Firdavs
Yana paydo
03:11
Firdavs
Hur o'lkam
03:48
Firdavs
Hayotim bo'l
04:02
Firdavs
Tom boshida
03:01
Firdavs
Sevgilim mani
03:33
Firdavs
Sen tomon shoshay
04:05
Firdavs
Muhabbat
03:47
Firdavs
Ko'rmasam
03:16
Firdavs
Kelib gulzorimga
03:20
Farangiz
Sevgi
03:31
Farangiz
Karvon
04:26
Farangiz
Budu
03:56
Face Control
Tungi hayot
03:16
Eski shahar
Xushro'y
03:30
Eski shahar
Qo'g'irchoq
03:55
Madina Mumtoz & Ergash Hojiyev
Bulog' bo'yida
03:50
Ergash Hojiyev
To'yga yig'adi o'zbek
03:39
Ergash Hojiyev
Talisafed
03:21
Ergash Hojiyev
So'rayman
03:23
Ergash Hojiyev
Noz
03:44
Elmurod Mirdadayev
Seni uchratmaganimda
03:15
Elmurod Mirdadayev
Notanish qiz
04:14
Elmurod Mirdadayev
Mustafa
02:48
Eldorbek & Ivan Kit
Moy Tashkent
04:10
Eldorbek
Tomadi
04:13
Eldor Qayumov
Shudur
03:36
Doston Ubaydullayev
Kulib-kulib
03:56
Doston Ubaydullayev
Armon
04:08
Doston Ubaydullayev
Aqlimni olar
03:50
Doniyor Biloldinov
O'n sakkiz yosh
03:48
DJ Dilshod
Shou biiiiz
03:14
DJ Anonim
Yonimda
04:21
DJ Anonim
Salovot
04:16
Diyora
Zor etma
03:01
Diyora
Yangi yil
03:45
Diyora
Xazonlar
03:26
Diyora
Onasini bolasi
03:16
Diyora
Noviy god (новые год)
03:45
Diyora
Kelarsan
03:43
Diyora
Erkam
03:44
Diyora
Chekinma
03:57
Diyora
Bora-bora
03:48
Diyor guruhi
Ona
03:14
Dineyra
Sevgim yonimda
03:54
Dineyra
Raqsga tushgin
03:39
Dineyra
Raqsga tush aylan
03:43
Dineyra
Qizbolaning nozi
03:27
Dineyra
Gumondan bor darak
03:36
Dineyra
Eslamagin endi
03:56
Dineyra
Aytgin nega
04:18
Dineyra
Xiyonat
03:47
Dilshoh
Sog'inib
03:44
Dilshod Xoliqov
Ketaylik
03:36
Dilshod Ali
Yig'lar qorlar
03:33
Dilshod Ali
Sevgidan so'ramang
03:27
Dilnura & Sherzod
Shevrolet
03:14
Dilnura
O'zbegim moshinasi
03:12
Dilnura
Glamur
02:54
Dilnura
G'iybat
03:46
Dilnoza Ismiyaminova
Yolg'iz qo'ying
04:06
Dilnoza Ismiyaminova
Sevib qolgansan
03:56
Dilnoza Ismiyaminova
O'zbek qiziman
02:54
Dilnoza Ismiyaminova
O'ylayman
03:38
Dilnoza Ismiyaminova
Ovvora bo'lmang
02:59
Dilnoza Ismiyaminova
Onajonim
03:55
Dilmurod Yusupov
Yur-yur
03:31
Dilmurod Yusupov
Yolg'onchi yor
03:33
Dilmurod Yusupov
Xotira
04:24
Dilmurod Yusupov
Topaman
03:44
Dilmurod Yusupov
Sensiz
03:10
Dilmurod Yusupov
Menikisan
03:45
Dilmurod Yusupov
Erka qiz
03:37
Dilmurod Mutalshayxov
Yur muhabbat
03:26
Dilmurod Boltayev
Qaysarginam
03:29
Dilmurod Alimov
Yonaman
03:06
Dilfuza Abduvohidova
Kimingman
03:51
Dilfuza Abduvohidova
Kechmish
04:01
Dilfuza Abduvohidova
Kajaki
03:41
Dilfuza Abduvohidova
Joningizga tegmadimmu
03:26
Dilfuza Abduvohidova
Diydor g'animat
04:33
Dilfuza Abduvohidova
Ayt qani
04:20
Dildora Qayumova
Ota
04:16
←
1
…
6
…
14
15
16
17
18
…
26
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00