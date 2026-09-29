Sadraddin - Trying to get back up
|Ijrochi:
|Sadraddin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.22 MB
|Davomiyligi:
|00:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Trying to get back up» — Sadraddin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Sadraddinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sadraddin - Trying to get back up qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.