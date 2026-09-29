Sadraddin - Trying to get back up

Sadraddin — Trying to get back up
Ijrochi: Sadraddin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.22 MB
Davomiyligi: 00:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Trying to get back up» — Sadraddin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Sadraddinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sadraddin - Trying to get back up qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00