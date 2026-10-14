Nasafiy - Instagram malikasi
|Ijrochi:
|Nasafiy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.58 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2026
Qo'shiq haqida
«Instagram malikasi» — Nasafiy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Nasafiy ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bagira», «Chin Oshiqlar Ketolmaydi», «Mani yorim aktrisa». Bu Nasafiyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nasafiy - Instagram malikasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.