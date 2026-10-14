Nasafiy - Instagram malikasi

Nasafiy — Instagram malikasi
Ijrochi: Nasafiy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.58 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Instagram malikasi» — Nasafiy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Nasafiy ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bagira», «Chin Oshiqlar Ketolmaydi», «Mani yorim aktrisa». Bu Nasafiyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nasafiy - Instagram malikasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00