Mirolim Qosimov - San san

Mirolim Qosimov — San san
Ijrochi: Mirolim Qosimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 296
Hajmi: 8.65 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«San san» qo'shig'ini Mirolim Qosimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 296 marta tinglangan.

Mirolim Qosimov - San san qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00