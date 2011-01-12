Mirolim Qosimov - San san
|Ijrochi:
|Mirolim Qosimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|296
|Hajmi:
|8.65 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2011
Qo'shiq haqida
«San san» qo'shig'ini Mirolim Qosimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 296 marta tinglangan.
Mirolim Qosimov - San san qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.