MC MERIK - Topganimni bolam yesin deb
|Ijrochi:
|MC Merik
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.18 MB
|Davomiyligi:
|01:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-09-2026
Qo'shiq haqida
MC Merikning «Topganimni bolam yesin deb» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-sentabrda qo'shilgan. Bu MC Merikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
MC MERIK - Topganimni bolam yesin deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.