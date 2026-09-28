MC MERIK - Topganimni bolam yesin deb

MC MERIK — Topganimni bolam yesin deb
Ijrochi: MC Merik
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.18 MB
Davomiyligi: 01:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

MC Merikning «Topganimni bolam yesin deb» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-sentabrda qo'shilgan. Bu MC Merikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

MC MERIK - Topganimni bolam yesin deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00