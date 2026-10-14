Husan - Darhon
|Ijrochi:
|Husan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.88 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2026
Qo'shiq haqida
Husanning «Darhon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim». Bu Husanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Husan - Darhon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.