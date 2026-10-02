Hojiakbar Ro'zmetov - Hech bo'lmasa
|Ijrochi:
|Hojiakbar Ro'zmetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.45 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Hech bo'lmasa» — Hojiakbar Ro'zmetov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Bu Hojiakbar Ro'zmetovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Hojiakbar Ro'zmetov - Hech bo'lmasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.