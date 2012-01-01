Октябрь 2012
223 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Baxtiyor Sultonov
Dilbarim
03:21
Baxtiyor Sultonov
Layli bonu
03:50
Baxtiyor Sultonov
Muhabbat
03:08
Baxtiyor Sultonov
Nozli yor
03:29
Baxtiyor Sultonov
Qaydasan
05:57
Baxtiyor Sultonov
Ra'no
04:27
Baxtiyor Sultonov
Galadi
03:31
Baxtiyor Sultonov
Zor
05:58
Baxtiyor Sultonov
Gulilola
04:36
Baxtiyor Sultonov
Bag sayrina galadi
04:17
Baxtiyor Sultonov
Mohabbat (eroncha)
03:40
Baxtiyor Sultonov
Aglatma beni
03:24
Baxtiyor Sultonov
Adashgan yor
05:59
Baxtiyor Sultonov
Aldama
03:45
Baxtiyor Sultonov
Mazali
03:12
Baxtiyor Sultonov
Galar sallana
03:08
Baxtiyor Sultonov
Nargiz
04:14
Baxtiyor Sultonov
Onajonim
04:22
Markaz
Tilak
04:52
Yodgor Mirzajonov
Buncha
03:35
Abdurashid Yo'ldoshev
Ko'ngil uchun
04:10
Ziynat guruhi
Shahzoda
03:24
Zamzama
Nima bo'lganda ham
03:07
Avaz Olimov
Ozor-ozor
03:51
Muhriddin Xoliqov
Ey nozanin yor
03:47
Muhriddin Xoliqov
Uzatamiz
05:14
Muhriddin Xoliqov
Toshkentim
05:10
Muhriddin Xoliqov
Surxon
03:29
Muhriddin Xoliqov
Surayyo
03:54
Muhriddin Xoliqov
Suymading jonon
03:38
Muhriddin Xoliqov
Suzilma oy
03:24
Muhriddin Xoliqov
Sim-sim
04:14
Muhriddin Xoliqov
Sevgilim
04:18
Muhriddin Xoliqov
Saharlar
03:33
Muhriddin Xoliqov
Sanam
04:03
Muhriddin Xoliqov
Jonim
04:15
Muhriddin Xoliqov
Pariro'y
03:31
Muhriddin Xoliqov
Parizod
04:21
Muhriddin Xoliqov
Nozanin
04:06
Muhriddin Xoliqov
Maftun
03:58
Muhriddin Xoliqov
Likir-likir
03:41
Muhriddin Xoliqov
Komila
03:48
Muhriddin Xoliqov
Qishloqdagi qiz
03:32
Muhriddin Xoliqov
Qizg'aldog'im
04:09
Muhriddin Xoliqov
Qiz bola (old)
03:14
Muhriddin Xoliqov
Qiz bola
04:55
Muhriddin Xoliqov
Kelinchak
03:53
Muhriddin Xoliqov
Yo'l bo'lsiney
04:43
Muhriddin Xoliqov
Jonon
04:58
Muhriddin Xoliqov
Yonimda qol
05:05
Muhriddin Xoliqov
Yolg'onchi dunyo
04:25
Muhriddin Xoliqov
Guloyim
03:11
Muhriddin Xoliqov
Go'zalsan
03:48
Muhriddin Xoliqov
Go'zalim
03:55
Muhriddin Xoliqov
Boqma
03:26
Muhriddin Xoliqov
Alam
05:59
Muhriddin Xoliqov
Ay yuzingni
04:13
Muhriddin Xoliqov
Azizim
03:52
Muhriddin Xoliqov
Zuhro
03:06
Muhriddin Xoliqov
Uzatamiz (old)
06:45
Muhriddin Xoliqov
Unutma yor
03:26
Muhriddin Xoliqov
Tongda esgan
03:24
Muhriddin Xoliqov
Shalola
02:54
Muhriddin Xoliqov
Sehring
03:41
Muhriddin Xoliqov
Oy
04:17
Muhriddin Xoliqov
Oltin qanot
04:11
Muhriddin Xoliqov
Olmacha anor
02:52
Muhriddin Xoliqov
Nargiz
03:19
Muhriddin Xoliqov
Malika qiz
03:20
Muhriddin Xoliqov
Kim oladi
03:13
Muhriddin Xoliqov
Keldimu
04:08
Muhriddin Xoliqov
Gulim
02:16
Muhriddin Xoliqov
Ey nozanin
04:23
Muhriddin Xoliqov
Dildora qiz
03:44
Muhriddin Xoliqov
Devonaman
03:25
Muhriddin Xoliqov
Davralar
03:00
Muhriddin Xoliqov
Bolalar uyi
04:20
Muhriddin Xoliqov
Bevafoga
04:13
Muhriddin Xoliqov
Asl yor
05:12
Alijon Isoqov
Sog'ingan kecha
04:54
Alijon Isoqov
Shahri Kesh qizlari
03:35
Alijon Isoqov
Sevavering
03:24
Alijon Isoqov
17ga to'lmagan qizlar
03:34
Suhrob Kenjayev
Uletayu (Улетаю)
03:48
Ozodbek Nazarbekov
Bunyodkor
03:41
Vohidjon Isoqov
Muhabbat
04:11
Vohidjon Isoqov
Zulayho
03:19
Alisher Zokirov
Ado yuragim
03:52
Yulduz Nizomova
Omon-omon
02:45
Nilufar Otabekova
Yolg'iz qo'ymagin
03:25
Ziynat guruhi
Proshay (Прощай)
04:11
Zafar Qodirov
Momojon
03:41
Aziza Nizamova
San mani
02:47
Aziz Rametov
Yurak
02:59
Aziz Rametov
Joni
03:43
Manzura
Soxta sevgi
03:15
Sevara Nazarxon
Meni sev
04:24
Shahboz va Navro'z
Ojizmiz
04:18
Jasur Umirov
Jumagul
03:24
Googoosha
Round run (remix)
03:22
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2012
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00