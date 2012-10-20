Sardor Rahimxon - O'zingizdan (monolog)

Sardor Rahimxon — O'zingizdan (monolog)
Ijrochi: Sardor Rahimxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 66
Hajmi: 2.94 MB
Davomiyligi: 01:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-10-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Rahimxonning «O'zingizdan (monolog)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:15, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 66 marta tinglangan. Sardor Rahimxon ijrosida saytda jami 281 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yo Rab», «Mehribonim Onam», «Tushlarimga kiring otajon».

Sardor Rahimxon - O'zingizdan (monolog) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00