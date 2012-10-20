Sardor Rahimxon - O'zingizdan (monolog)
|Ijrochi:
|Sardor Rahimxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|66
|Hajmi:
|2.94 MB
|Davomiyligi:
|01:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2012
Qo'shiq haqida
Sardor Rahimxonning «O'zingizdan (monolog)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:15, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 66 marta tinglangan. Sardor Rahimxon ijrosida saytda jami 281 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yo Rab», «Mehribonim Onam», «Tushlarimga kiring otajon».
Sardor Rahimxon - O'zingizdan (monolog) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.