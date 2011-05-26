Faxriddin Umarov - Falak
|Ijrochi:
|Faxriddin Umarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|181
|Hajmi:
|15.24 MB
|Davomiyligi:
|06:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-05-2011
Qo'shiq haqida
Faxriddin Umarovning «Falak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:37, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 181 marta tinglangan. Faxriddin Umarov ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jonginam», «Umr o'tmoqdadir», «Aldadi meni».
Faxriddin Umarov - Falak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.