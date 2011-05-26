Faxriddin Umarov - Falak

Faxriddin Umarov — Falak
Ijrochi: Faxriddin Umarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 181
Hajmi: 15.24 MB
Davomiyligi: 06:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Faxriddin Umarovning «Falak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:37, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 181 marta tinglangan. Faxriddin Umarov ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jonginam», «Umr o'tmoqdadir», «Aldadi meni».

Faxriddin Umarov - Falak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00