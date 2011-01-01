Январь 2011
2 615 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Googoosha
Unutma meni
03:09
Googoosha
Sensiz
03:34
Googoosha
Sen ketarsan
03:30
Googoosha
Noviy den (новые день)
03:32
Googoosha
Ne zabivay (не забывай)
03:10
Googoosha
Moya vesna (моя весна)
03:39
Googoosha
Mavrigi
04:26
Googoosha
Bez tebya (без тебя)
03:57
Googoosha
Mojet bit (может быт)
04:06
G'ayrat Usmonov
Yalinsam xato
03:34
G'ayrat Usmonov
Sog'inib
04:11
G'ayrat Usmonov
Sevgani yolg'on
03:27
G'ayrat Usmonov
Sen
04:14
G'ayrat Usmonov
Tun
03:35
G'ayrat Usmonov
Nazirajon
04:42
G'ayrat Usmonov
Kulsang
03:51
G'ayrat Usmonov
Kulasan
03:32
G'ayrat Usmonov
Kelmadingiz
05:02
FM & Jamila
Sevgi ertagi
04:30
FM
Sevgi bor
03:38
FM
Kelding sen
03:03
Firdavs
Keng davrani olinglar
03:07
Iroda Dilroz & Firdavs
Mustaqil yurt ozodligi
03:47
Firdavs
Е honm kjo
03:19
Firdavs
Yorni oy
04:07
Firdavs
Yo'l bo'lsin
03:20
Firdavs
Yod kerdam
03:09
Firdavs
Zor emani
03:11
Firdavs
Vadi shuv
03:51
Firdavs
Umr yo'li
04:09
Firdavs
Tu setoram
04:10
Firdavs
Tanxo
03:10
Firdavs
Sog'indim
03:03
Firdavs
Parvona
04:55
Firdavs
Orzume
03:26
Firdavs
Mayli
03:30
Firdavs
Nilufar
03:46
Firdavs
Mahzun yurak
04:28
Firdavs
Mastona yor
03:31
Firdavs
Malubiya
04:07
Firdavs
Layli
04:27
Firdavs
Lolalar
02:54
Firdavs
Duxtari pari
04:17
Firdavs
Gulmera
03:21
Firdavs
Dil izxori
02:56
Firdavs
Dema dema
03:39
Firdavs
Darvesh
03:57
Firdavs
Chemishot
05:03
Firdavs
Chexoshkel
03:37
Feruza Jumaniyozova
Bekajon
03:15
Feruza Jumaniyozova
Begim
04:54
Feruza Jumaniyozova
Axir sen
04:19
Feruza Jumaniyozova
Aldamang
03:41
Doston Ubaydullayev
Yorim
03:19
Doston Ubaydullayev
Qizgina
03:49
Doston Ubaydullayev
Nozli qizbola
04:05
Doston Ubaydullayev
Munisam
03:22
Doston Ubaydullayev
Mening yagonam
03:33
Doston Ubaydullayev
Ko'zingni qizg'onma
04:27
Doston Ubaydullayev
Ketma
03:31
Doston Ubaydullayev
Kechir
05:44
Doston Ubaydullayev
Ikkalamiz
03:40
Doston Ubaydullayev
Bilgin
04:48
Doktor Jasur Rizayev
Yoring bo'lay
03:18
Doktor Jasur Rizayev
O'zing boqasan
03:24
Doktor Jasur Rizayev
Ona yurt
03:47
Doktor Jasur Rizayev
Muhabbat sog'inchi
03:09
Diyor Mahkamov & Xurshida
Armonli orzu
04:04
Diyor Mahkamov
Ustozlar
04:25
Diyor Mahkamov
Sog'inch
03:40
Diyor Mahkamov
Sen yolg'iz emassan
04:14
Diyor Mahkamov
Qizlar kirdi tushimga
02:49
Diyor Mahkamov
Qizgina
03:45
Diyor Mahkamov
O'shalar
04:58
Diyor Mahkamov
Ona
05:35
Diyor Mahkamov
Onayizorimni asra
04:24
Diyor Mahkamov
O'kinch (long)
05:53
Diyor Mahkamov
O'kinch (short)
04:32
Diyor Mahkamov
Odamlar
03:45
Diyor Mahkamov
Neligim
03:43
Diyor Mahkamov
Muhabbat
02:55
Diyor Mahkamov
Ko'ngil sirlari
04:45
Diyor Mahkamov
Ketaman
03:28
Diyor Mahkamov
Bu ishq
04:47
Diyor Mahkamov
Bolaligim
05:41
Diyor Mahkamov
Bekajon
03:00
Diyor Mahkamov
Ayriliq
04:56
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Hayot esa mudom etadi davom
02:52
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
San'at
02:37
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Qaytib kelaman
03:43
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
O'zbek xalqim
02:34
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Ona diyor
03:04
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Lazgi
03:48
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Kutaman
03:10
Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Brekston
03:07
Dilnoza Ismiyaminova & Farhod Rahimov
Sen kerak
05:09
Dilnoza Ismiyaminova
Yor dedim
03:47
Dilnoza Ismiyaminova
Yigit
03:01
Dilnoza Ismiyaminova
Tungi manzara
04:04
Dilnoza Ismiyaminova
Kech bo'lar
03:10
←
1
…
8
9
10
11
12
…
20
…
27
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00