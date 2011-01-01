Январь 2011
2 615 треков за месяц.
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G'ulomjon Yoqubov
Toshkentim
04:22
G'ulomjon Yoqubov
Shohista
05:14
G'ulomjon Yoqubov
Sevaman
04:58
G'ulomjon Yoqubov
Sen o'zing
03:04
G'ulomjon Yoqubov
Qochdiyu ketdi
05:16
G'ulomjon Yoqubov
Qaydasan
04:32
G'ulomjon Yoqubov
Oshiqnoma
04:34
G'ulomjon Yoqubov
Noz
03:40
G'ulomjon Yoqubov
Majnuntol
06:44
G'ulomjon Yoqubov
Fikrimdasan muhabbat
04:20
G'ulomjon Yoqubov
Chiroyli
04:04
G'ulomjon Yoqubov
Mehnatim
04:05
Giyos Boytoyev
Yoshligimiz qaytmaydi
04:53
Giyos Boytoyev
Yangi tanovar
03:41
Giyos Boytoyev
Hazrati imom
03:52
Giyos Boytoyev
Turnalar
05:25
Giyos Boytoyev
To'rt yulduz
05:03
Giyos Boytoyev
Tojik qiz
03:33
Giyos Boytoyev
Tegirmon (long)
03:32
Giyos Boytoyev
Tegirmon
05:15
Giyos Boytoyev
Shu qizlarning sarasi
05:05
Giyos Boytoyev
Shirinim
04:03
Giyos Boytoyev
Sarvinozim
04:56
Giyos Boytoyev
Sanamgina
03:27
Giyos Boytoyev
Sevaman sizni
04:13
Giyos Boytoyev
Qirqdan oshganda
05:47
Giyos Boytoyev
Onasi bor odamlar
05:15
Giyos Boytoyev
Ona yig'lar (long)
06:14
Giyos Boytoyev
Ona yig'lar
05:38
Giyos Boytoyev
Ona surati
03:33
Giyos Boytoyev
Oltin arg'anchi
06:20
Giyos Boytoyev
Navro'z taronasi
04:37
Giyos Boytoyev
Munojak
07:34
Giyos Boytoyev
Me'ros
04:10
Giyos Boytoyev
Laylosan
04:03
Giyos Boytoyev
Kuyib qolma
03:50
Giyos Boytoyev
Ko'z tegmasin
03:12
Giyos Boytoyev
Ko'ngil uzmoq oson emas
06:12
Giyos Boytoyev
Ko'klamoyim
05:43
Giyos Boytoyev
Ko'klamoyim (short)
04:18
Giyos Boytoyev
Jonim
04:23
Giyos Boytoyev
Gul yo'q
03:45
Giyos Boytoyev
Eslatar
04:46
Giyos Boytoyev
Elim
05:24
Giyos Boytoyev
Boychechak
03:44
Giyos Boytoyev
Boychechagim
04:37
Giyos Boytoyev
Ayriliq
05:46
Giyos Boytoyev
Biz nechun uchrashdik
05:56
Feruza Jumaniyozova
Zang-zangina
03:46
Feruza Jumaniyozova
Voyeho
04:02
Feruza Jumaniyozova
Unutmang
03:40
Feruza Jumaniyozova
Tulporga
03:29
Feruza Jumaniyozova
Shabi siyo
03:31
Feruza Jumaniyozova
Sen
04:23
Feruza Jumaniyozova
Qo'rqinchli emas
05:06
Feruza Jumaniyozova
Qo'rqaman
03:51
Feruza Jumaniyozova
Pariman
03:42
Feruza Jumaniyozova
Olmoni tut
03:11
Feruza Jumaniyozova
Onajonimsiz
04:55
Feruza Jumaniyozova
Olmakga galing
06:18
Feruza Jumaniyozova
Nozi maro
03:24
Feruza Jumaniyozova
Nima bor bizga
04:16
Feruza Jumaniyozova
Nayladi
03:45
Feruza Jumaniyozova
Meni esla
03:16
Feruza Jumaniyozova
Kurjak
04:26
Feruza Jumaniyozova
Kumush
03:00
Feruza Jumaniyozova
Jayron
03:43
Feruza Jumaniyozova
Jamoling
03:47
Feruza Jumaniyozova
Ishqingda yoqma
04:23
Feruza Jumaniyozova
Ignadan
03:59
Feruza Jumaniyozova
Go'zalsan
03:45
Feruza Jumaniyozova
Galmadi yor
04:03
Feruza Jumaniyozova
Galdi
03:28
Feruza Jumaniyozova
Erka qiz
03:40
Feruza Jumaniyozova
Duhtar
03:22
Gulnoza
Magopay
03:37
Gulnoza
Bas-bas
03:07
Gulnoza
Bahor
03:47
Gulnoza
Amore mi
04:14
Gulnoza
Aman-aman
03:49
Guljahon Baizova
Yig'layman
04:39
Guljahon Baizova
Yalli
04:07
Guljahon Baizova
Mayda
03:02
Guljahon Baizova
Ishonma
04:09
Guljahon Baizova
O'zbekiston
04:03
Guli Asalxo'jayeva & Mavluda
Kechir
03:43
Guli Asalxo'jayeva & Mavluda
Besh kun ta'tilga
03:51
Guli Asalxo'jayeva
Yor o'lan
03:36
Guli Asalxo'jayeva
Shans bor
04:19
Guli Asalxo'jayeva
Yonaversam
04:02
Guli Asalxo'jayeva
Qolmadi
04:03
Guli Asalxo'jayeva
Sevmaysiz
03:53
Guli Asalxo'jayeva
Kelma
03:54
Guli Asalxo'jayeva
Kimim bor
03:22
Guli Asalxo'jayeva
Go'zal yorim
03:23
Guli Asalxo'jayeva
Dil aste
03:59
Guli Asalxo'jayeva
Alamo
03:39
Guli Asalxo'jayeva
Chiki-chiki
03:45
Guli Asalxo'jayeva
Begonasiz
04:14
Guli Asalxo'jayeva
Aldama
03:41
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