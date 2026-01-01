Ijrochilar — C
Jami 102 ta ijrochi.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0-9
Чина
Что такое хорошо
←
1
2
→
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Alifbo bo'yicha
»
Harf C
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00