Dilmurod Otajonov - Aziz Ustozlar
|Ijrochi:
|Dilmurod Otajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Aziz Ustozlar» qo'shig'ini Dilmurod Otajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Otajonov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lazgi», «Na tilar mandan (jonli ijro)», «Mani-mani». Bu Dilmurod Otajonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Otajonov - Aziz Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.