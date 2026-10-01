Dilmurod Otajonov - Aziz Ustozlar

Dilmurod Otajonov — Aziz Ustozlar
Ijrochi: Dilmurod Otajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.56 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aziz Ustozlar» qo'shig'ini Dilmurod Otajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Otajonov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lazgi», «Na tilar mandan (jonli ijro)», «Mani-mani». Bu Dilmurod Otajonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Otajonov - Aziz Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00