Dilmurod Otajonov
24 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Dilmurod Otajonov
Taxyo
03:24
Dilmurod Otajonov
Xoji onam
03:06
Dilmurod Otajonov
Nur rayhon
03:22
Dilmurod Otajonov
Jufti halolim
05:09
Dilmurod Otajonov
Jonim jonim dedim
03:08
Dilmurod Otajonov
Hayot saboqlari
03:51
Dilmurod Otajonov
Jajjigina qizalog'im
02:38
Dilmurod Otajonov
Soxta do'stlar
04:05
Dilmurod Otajonov
Saidam
03:03
Dilmurod Otajonov
Sog'indim
04:29
Dilmurod Otajonov
Bolajon
04:00
Ogabek Sobirov & Dilmurod Otajonov
Lazgi
04:57
Dilmurod Otajonov
Kim asraydi bu Vatanni
04:30
Dilmurod Otajonov
Gejalar
03:30
Dilmurod Otajonov
Gal-gal
03:52
Dilmurod Otajonov
Nozlana
03:52
Dilmurod Otajonov
Men Vatanni sevaman
04:16
Dilmurod Otajonov
Mani-mani
03:39
Dilmurod Otajonov
Mubtalo boldim
03:16
Dilmurod Otajonov
Na tilar mandan (jonli ijro)
10:13
Dilmurod Otajonov
Oynang
03:56
Dilmurod Otajonov
Yuragimdan kuylayman
04:36
Dilmurod Otajonov
Lazgini chal
04:37
Hamkorlikdagi ijrochilar
Ogabek Sobirov
1 ta qo'shiq
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Dilmurod Otajonov
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xxxmanera — мамонтёнок
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Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
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Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
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