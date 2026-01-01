Февраль 2026
218 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Bunyodbek Odilbekov
Qadrsiz
03:22
Shoxrux Otajonov
Asta-asta
02:51
Kumush & Kamron
Bilmayman
03:23
Adi Ahmedov
Deding yo’q
02:55
Asilxon Jo'rayev
Musofir
03:55
Ahliddin Abdullayev
Yigitning omadi
03:16
J.R.B & Uzmir va Mira
Ko’nglim olding (Remix)
02:58
DJXAN
Electric Sky
03:01
Safinur
Ko'zlaring
02:46
NouMo & Chab & Salay B
Biza Urganchdan
03:47
Di Icon
Soxta do'stlar
02:27
Baxtigulxonim
Kechir
03:08
Imron
Lolamsan
03:16
Elmurod Ziyoyev
Sevgilim
04:39
Dilraboxonim G'ofurbekova
Bizday sevganlar
04:05
Azlar
Yuragimda
03:56
Muhammad Ahmad
Yetar
03:48
Akobir Ashurkulovich
Chiroyligim
02:24
Abduvohid Soliyev
Sevgim o'ldi
03:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dardim faqat mol dunyo
00:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bu dunyo yolg'on dunyo
00:45
Alinur & Diyora G'ayratova
Turmush o'rtog'imga
03:16
Ravshanbek Tojimatov
Bevafo yoram
04:41
Sarvar Azim
Ashkim
03:06
Hilola G'ayratova & Getunda
Ko'zlaringga
02:43
Sherzod Bek
Bedor
03:37
Muhammad Ali Hamidov
Charchadim sevishdan
03:24
Avazbek Alimov
Devona bo'lsang
04:12
Mirjalol Ne'matov
Porla Jonim
03:25
Husan
Labingda boling asaldey
03:50
Hulkar Abdullayeva
Zo'r ekansan
02:54
Shoxrux (Ummon) & JAVA & Doxxim & MASSA & Yunkaa & AbroBey
Freestyle 3
05:21
Aida & DJ Baqaloq
Yondi yurak (Remix)
04:07
Diyorbek Qurbonboyev
Ota-ona
04:44
Sanjar Usmonov
Oshiq moshiq
04:03
Guli Happylife
Ona
03:57
Azizbek
Baxtlimisiz
04:31
Umid Shahobov
Bu dilim
03:54
Tabassum Davronova
Charchadi dunyo
03:33
Mustafo Bayramov
Senden bashga
03:22
Mustafo Bayramov
Gyzlang Shasy
02:56
Mustafo Bayramov
To'rtko'l ko'cheleri
03:17
Mustafo Bayramov
Leyli
03:39
Mustafo Bayramov
O'paman
03:01
Kamila & Mustafo Bayramov
Yoqdi
03:11
Mustafo Bayramov
Нормальный
03:16
Raazzok
Камуфляж
02:17
Oybek va Nigora
Shamollar
03:42
Ikrom Urinboev
Pushaymonman
03:40
Izzatbek Holiqov
Tulkilar
02:59
Jasmin
Ketma
04:09
JAVA
Unutaman
02:23
Dildora Asqarova
Faqat siz yig'lamang otam-onam
03:33
Beggi
Baxtli bo'l
02:33
Sevinch Majidov
Kimdir bormi
03:55
Rasul Hoshimov
Do'st
03:22
Aida & DJ Baqaloq
Dorogoy
05:08
Shaxboz Nuraliyev
Kutaman
02:55
Umar Shamsiyev
Men seni sevaman
03:34
Bad Boy & Shahnoza
Nostalgia
03:57
Nora
Qizim
04:14
Shoxruz (Abadiya)
Telbadek
03:27
Layli va Majnun
O’sha yulduzlar
04:20
Azizjon Rahmonov
O'zgani tanlasa ham
03:20
Mahmud Namozov
Boychechak
03:36
Farrux Xamrayev
Meni o'ylama
03:29
Muzaffar Abduazimov
Boshga balo
03:40
Azamat Ahmedov
Ayol
04:23
Ozoda
O'rnimda bo'lsang
05:43
Isomiddin Nur
Uch kun qoldi
03:23
Nigina Nabiyeva
Goodbye
03:02
Aka-uka Farhodovlar
Xaqni ko'rar
03:05
Aylin Xan
Yonimda
03:18
Tohir Mahkamov
Oq o’rdak (New version)
03:51
Shaxzod Rajabov
Qizi bo'lsa qaysi otaning
03:33
DJXAN
Solar Blast
04:05
Vibentia
Last Word
03:09
Lola & J.R.B
O'zicha (Remix)
02:14
Ummon & Xon-Saroy Records
Yiroqlab ketdi (Remix)
04:42
Farrux Ali Negmatov
Onajonim yig'lasalar chidolmayman
03:47
Malika Ravshanova
Kutaman
03:18
Davron Zaynutdinov
Savollar
02:58
Timurjan Kadirberdiev
O'ynasin onam
02:40
Komil Mirazizov
Oyti
03:00
AshidBek
Я тумане
02:30
Zebo Farhodova
Jimman
03:15
Zokirjon Raxmatov
Baxtlimisan yor
04:16
Nodir Zoitov
Qaro sochligim
03:47
Rayhon
Dil poralar
04:37
Anora Normatova
Jonim-jonim
03:01
Farhod Tajimetov
Kelaveraman
03:15
Shaxram Abdunabiyev
Биё санам
03:33
Mirzo Ali
Boy qizi
03:39
Jasur Umirov
Sen
00:53
Munisa Rizayeva & Toir Axmed
Arzimaysan
03:50
Nargiza Azimova
Keldi-keldi
04:04
Nilufar Abduraxmonova
Otajonim
04:15
Shohruh Ibragimov
Kechalar
03:02
Gulzirahan Ablat
Boraman
04:58
Elyorbek Raxmatov
Muhtaram bo'lg'ay
04:21
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00