Февраль 2026
218 треков за месяц.
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Ozoda Nursaidova
O’rnimda Bolsang
00:29
Ziyoda
Ko'raolmaysiz
00:30
Uzmir
Hayot haqida
03:39
Shukurullo Rasulov
Akam
05:21
Ulug'bek Qodirov
Ot dushi
03:20
Azizshox Abduvaliyev
Onajon
02:33
Alisher Uzoqov & Miyasar Dauletbayeva
Oshiqman (Cover)
03:48
Ozoda Qodirova
Qaytar dunyo
03:48
Tohir Mahkamov
Mening hayotim
04:15
Aziz Eraliyev
Adibajon
03:33
Imomiddin Ahmedov
Arkak sinmasin
04:34
Javlonbek Xamidjon
Oppoq libos
03:38
Guli Happylife
Alam qilsin
03:46
Vibentia
Starlight Whispers
03:13
Shokir
YPX
02:46
Gulsanam Mamazoitova
Ayamay
03:51
Shahlo Mahmudova
Dunyo
04:17
Javlonbek Xatamov
Jim turib yengaman
03:16
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MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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