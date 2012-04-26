Ulug'bek Baxshi - Xato qildik

Ulug'bek Baxshi — Xato qildik
Ijrochi: Ulug'bek Baxshi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 372
Hajmi: 11.39 MB
Davomiyligi: 04:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-04-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Baxshining «Xato qildik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan — bu Ulug'bek Baxshining saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ulug'bek Baxshi ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tuyalar», «O'zbegimning qizlari», «Hay-hay». Bu Ulug'bek Baxshining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ulug'bek Baxshi - Xato qildik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00