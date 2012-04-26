Ulug'bek Baxshi - Xato qildik
|Ijrochi:
|Ulug'bek Baxshi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|372
|Hajmi:
|11.39 MB
|Davomiyligi:
|04:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-04-2012
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Baxshining «Xato qildik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan — bu Ulug'bek Baxshining saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ulug'bek Baxshi ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tuyalar», «O'zbegimning qizlari», «Hay-hay». Bu Ulug'bek Baxshining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ulug'bek Baxshi - Xato qildik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.