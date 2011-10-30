Elmurod Mirzayev - Uylanishga shaylanib

Elmurod Mirzayev — Uylanishga shaylanib
Ijrochi: Elmurod Mirzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 153
Hajmi: 8.24 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-10-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Uylanishga shaylanib» qo'shig'ini Elmurod Mirzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 153 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».

Elmurod Mirzayev - Uylanishga shaylanib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00