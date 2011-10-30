Elmurod Mirzayev - Uylanishga shaylanib
|Ijrochi:
|Elmurod Mirzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|153
|Hajmi:
|8.24 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2011
Qo'shiq haqida
«Uylanishga shaylanib» qo'shig'ini Elmurod Mirzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 153 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».
Elmurod Mirzayev - Uylanishga shaylanib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.