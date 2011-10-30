Daler Fayzullayev - Muallim
|Ijrochi:
|Daler Fayzullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|170
|Hajmi:
|6.29 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2011
Qo'shiq haqida
«Muallim» — Daler Fayzullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 170 marta tinglangan. Daler Fayzullayev ijrosida saytda jami 49 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Chaki-chaki», «Humor», «Na mehrim».
Daler Fayzullayev - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.