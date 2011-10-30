Daler Fayzullayev - Muallim

Daler Fayzullayev — Muallim
Ijrochi: Daler Fayzullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 170
Hajmi: 6.29 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-10-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Muallim» — Daler Fayzullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 170 marta tinglangan. Daler Fayzullayev ijrosida saytda jami 49 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Chaki-chaki», «Humor», «Na mehrim».

Daler Fayzullayev - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00