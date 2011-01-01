Октябрь 2011
214 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sevinch
Sharshara
02:30
Sevinch
Shamolga o'rtoqman
03:38
Sevinch
Shamol
03:14
Sevinch
Chug'ur-chug'ur
03:26
Sevinch
Humo qushim (remix)
03:34
Sevinch
Humo qushim
03:14
Sevinch
Xayr bolalik
03:44
Sevinch
Hayot davom etadi
03:52
Sevinch
Hayot 2
03:35
Sevinch
Hayot 1
03:34
Sevinch
Hayol
03:07
Sevinch
Uchquduq
03:24
Sevinch
Ukajon
03:44
Sevinch
O'ynayman
03:29
Sevinch
O'yna
02:34
Sevinch
O'zbekiston jannat
02:30
Sevinch
O'g'il-qizlar
03:12
Sevinch
Turnalar
02:50
Sevinch
Toshkentim onam
04:16
Sevinch
Toshkent
03:51
Sevinch
Tomchi
03:51
Sevinch
Tinchlik bo'lsin
03:42
Sevinch
Tabassum
02:20
Sevinch
Sumalak
03:54
Sevinch
Tinchlik bor bo'lsin
03:19
Sevinch
Sog'lom avlod
02:58
Sevinch
Soat
02:14
Sevinch
Sehrli ertak
03:33
Sevinch
Sevinchimiz lazgisi
03:36
Sevinch
Sevinch qo'shig'i
03:15
Sevinch
Sevinch
03:50
Sevinch
Rayhona
02:54
Sevinch
Oftobim
03:46
Sevinch
Orzularim bor
03:44
Sevinch
Orzu
04:08
Sevinch
Negadir
03:56
Sevinch
Nega
03:07
Sevinch
Nastarin
02:20
Sevinch
Nargizlar
03:12
Sevinch
Mohinur
03:32
Sevinch
Mitti sayyora
02:56
Sevinch
Mehrli ko'zlar
03:02
Sevinch
Mehr qo'shig'i
03:02
Sevinch
Mening do'stlarim
03:18
Sevinch
Majnuntol
04:02
Sevinch
Lola
03:17
Sevinch
Laylaklar
03:02
Sevinch
Kel opajon
03:56
Sevinch
Qizlarjon
03:05
Sevinch
Kel navro'z
03:32
Sevinch
Kamalak
01:59
Sevinch
Qaldirg'och
03:37
Sevinch
Yo'q-yo'q
03:44
Sevinch
Ishon
03:57
Sevinch
Intilaman
03:05
Sevinch
Zahro
03:24
Sevinch
Jiloli
03:49
Sevinch
Jasmin
03:23
Sevinch
Do'stlik shaxri
02:40
Sevinch
Do'stlar kuylayda
04:10
Sevinch
Dunyo go'zal
03:39
Sevinch
Go'zal hayot
03:23
Sevinch
Go'zal bahor
03:19
Sevinch
Vatan jonim
03:35
Sevinch
Vatan
03:13
Sevinch
Buncha chiroyli
03:13
Sevinch
Buvijon
03:38
Sevinch
Bolalik
03:39
Sevinch
Bolalar qo'shig'i
02:27
Sevinch
Bog'imiz do'stlik bog'i
01:52
Sevinch
Bog' ichida
03:20
Sevinch
Birga o'ynaymiz
02:41
Sevinch
Bahor
03:56
Sevinch
Bayram
04:07
Sevinch
Asrang
03:19
Sevinch
Asaldir so'zlarim
03:27
Sevinch
Ajoyib tush
03:28
Sevinch
Abbos, gazni bos!
03:45
Sherzod Hojimetov
Kelinchak
03:58
Shohruhxon & Shahnoz
Taqdirda (remix feat Shohruhxon)
04:05
Shahnoz
Bu sevgi
03:18
To'maris
Ayol va erkak
03:39
Odil To'laganov
Hayolim faqat senda
03:47
Nodiraxon Isayeva
Ey yorim
02:50
Nodiraxon Isayeva
Faqat meniki
04:20
Nodiraxon Isayeva
Darbadaringman
03:55
Mirijod Mirkomilov
Sevib qoldim
04:07
Mirijod Mirkomilov
Ko'rinsam
03:36
Mirijod Mirkomilov
Devona
04:14
Mirijod Mirkomilov
Gulim
03:24
Mirijod Mirkomilov
Bir donam
03:21
Mirijod Mirkomilov
Bilak uzuk
03:12
Mahmud Xamidov
Ra'no
03:34
Javlon (rep) & Zurichka
Yuragim
03:48
Javlon (rep)
Vatanim mani
03:25
Vohidjon Isoqov
Kuz yomg'iri
03:56
Baxtiyor Ahmadjonov
Tushunarsiz sevgi (remix)
02:52
Bahrom Karimov
Ishonmang
03:14
Avaz Olimov
Malyubiya
03:19
Elmurod Mirdadayev
Asta-asta
03:43
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00