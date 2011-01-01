Апрель 2011
693 треков за месяц.
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Abdulla Rahimjonov
Vafodor
03:33
Abdulla Rahimjonov
Onajonim
06:07
Abdulla Rahimjonov
Rom etar
03:54
Abdulla Rahimjonov
Sanamim
03:28
Abdulla Rahimjonov
Oqar suv
04:38
Abdulla Rahimjonov
Malikam
03:33
Abdulla Rahimjonov
Bol kulsin
03:45
Abdulla Rahimjonov
Yazgul
03:50
Abdug'ani Abduazimov
Qadrini bilmas
03:45
Abdug'ani Abduazimov
O'ynagil sho'x
03:22
Abdug'ani Abduazimov
Ishonmasman
03:17
Abdug'ani Abduazimov
Hojiniyozov
06:38
Abdug'ani Abduazimov
Namoyish
02:26
Abdug'ani Abduazimov
Boshdin yana
04:26
Yalla
Torimning siri
03:04
Yalla
Majnuntol
04:58
Yalla
Yallama yorim
03:21
Yalla
Tom boshi
02:57
Yalla
Mulla do'st
01:41
Yalla
Bo'lmas
02:48
Erkinoy Bekjonova
Qaydin galding
03:18
Erkinoy Bekjonova
Yoronlar
02:40
Erkinoy Bekjonova
Qaydin bo'lursan
03:45
Sherali Jo'rayev
Kullaring hinosiman
03:35
Erkin Ruzimatov
Meni toshlar
04:30
Sherali Jo'rayev
Ko'z tegmasin
03:54
Sherali Jo'rayev
Bo'lgin kelinchak
04:11
Sherali Jo'rayev
Bir gumon
10:50
Sherali Jo'rayev
Qullar
03:31
Sherali Jo'rayev
Sen ketting
05:03
Sherali Jo'rayev
Tark aylama
05:56
Sherali Jo'rayev
Shutob ayt
08:13
Sherali Jo'rayev
Sardori menman
06:22
Sherali Jo'rayev
Qullar qasidasi
05:39
Sherali Jo'rayev
Qoshi kamonim
06:46
Sherali Jo'rayev
Qora ko'zli sanamjon
05:40
Sherali Jo'rayev
Qaysi uyning shamidir
05:55
Sherali Jo'rayev
Oy yuzingga
04:54
Sherali Jo'rayev
Oppoq kiyim
07:27
Sherali Jo'rayev
Meni kutgil
05:10
Sherali Jo'rayev
Mehrin tila
08:32
Sherali Jo'rayev
Ko'rmisham
05:55
Sherali Jo'rayev
Jilmayib
07:40
Sherali Jo'rayev
El bo'lsa bo'ldi
04:21
Sherali Jo'rayev
Dunyoni qizg'onma
06:34
Sherali Jo'rayev
Birinchi muhabbatim
06:08
Sherali Jo'rayev
Bandaman
04:52
Sherali Jo'rayev
Asta-asta
04:54
Sherali Jo'rayev
Zuhro yulduz
05:10
Shoolim Shoakbar Shojalilovlar
Ul qaro ko'z
04:54
Shoolim Shoakbar Shojalilovlar
Fig'ondir
04:09
Shoolim Shoakbar Shojalilovlar
Samarqand ushshog'i
07:06
Shoolim Shoakbar Shojalilovlar
Ayt go'zal
05:26
O'ktam Ahmedov
Sayding kuyaber sayod
07:16
O'ktam Ahmedov
Judo aylab
05:17
Mumtoz navolar
Husayniy
04:56
Mumtoz navolar
Chapandozi bayot
06:54
Mumtoz navolar
Hayoli qiz
03:34
Mumtoz navolar
Sato haqida
02:14
Mumtoz navolar
So'rmaysan
02:49
Mumtoz navolar
Rohat
04:55
Mumtoz navolar
Kuygay
04:38
Mumtoz navolar
Nasri segoh
03:26
Mumtoz navolar
O'ynasam
03:17
Mumtoz navolar
Sarbozcha
02:45
Mumtoz navolar
Garduni buzurg
02:59
Mumtoz navolar
Tanbur nolasi
02:44
Mumtoz navolar
Jigarpora
03:11
Mumtoz navolar
Bilakuzuk
04:59
Mumtoz navolar
Tanovar
05:18
Mumtoz navolar
Buzurg
02:56
Mumtoz navolar
Yolg'iz
03:58
Mumtoz navolar
Sato
05:22
Mumtoz navolar
Dilhiroj
03:06
Mumtoz navolar
Nola
02:44
Mumtoz navolar
Girya
04:32
Mumtoz navolar
Munojat
04:38
Mumtoz navolar
Qo'sh chinor
03:11
Mumtoz navolar
To'yona
07:48
Mumtoz navolar
Favvora
05:26
Mumtoz navolar
Shodiyona
02:57
Mumtoz navolar
Alla
04:46
Mumtoz navolar
Janonim
03:45
Mumtoz navolar
Bilmasmikin
03:35
Mumtoz navolar
Ey sabo
05:40
Mumtoz navolar
O'zbekiston
03:51
Mumtoz navolar
Guliston
04:30
Mumtoz navolar
Ajab
10:33
Mumtoz navolar
Kim desun
05:36
Mumtoz navolar
Nozanin
08:35
Mumtoz navolar
Mubtalosiman
03:49
Mumtoz navolar
Navo
03:41
Mumtoz navolar
Kelsun
07:04
Mumtoz navolar
Nay nolasi
04:58
Mumtoz navolar
Bahor
03:42
Mumtoz navolar
Katta ashula
04:35
Mumtoz navolar
Segoh
03:29
Mumtoz navolar
Chorgoh
06:50
Mumtoz navolar
Tong oromi
04:26
Mumtoz navolar
Fig'on
06:21
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