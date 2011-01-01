Апрель 2011
693 треков за месяц.
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Albina
Hey-lila
03:17
MC Shurik
Yuzma-yuz
03:35
MC Shurik
Aks-sado
03:50
MC Shurik
So'ngi bor
04:36
Orion
Gel yanima
03:16
Sayyora Qoziyeva
Kelin kuyov
02:50
Sayyora Qoziyeva
Faqat sizni deb
04:38
Sayyora Qoziyeva
Dogi dog
03:26
Sayyora Qoziyeva
Ayol
03:08
Sayyora Qoziyeva
Bo'ldi
04:09
Sayyora Qoziyeva
Andiringdan
03:15
Sayyora Qoziyeva
Arabcha
04:12
Sayyora Qoziyeva
Alam yor
03:49
Sayyora Qoziyeva
Yorim menga
03:04
Sayyora Qoziyeva
Siyo nagma
04:04
Sayyora Qoziyeva
Suhron qiz
03:55
Sayyora Qoziyeva
Yalo
03:13
Sayyora Qoziyeva
O hayot
03:39
Sayyora Qoziyeva
Shaydo
03:03
Sayyora Qoziyeva
Sadqa
03:37
Sayyora Qoziyeva
Mavrigi nakuna hudo
04:09
Sayyora Qoziyeva
Samodagi Sayyora
05:01
Sayyora Qoziyeva
Sabzabanoz
04:08
Sayyora Qoziyeva
Otagon
04:25
Sayyora Qoziyeva
Qozoqcha
06:16
Sayyora Qoziyeva
Lazgi
05:49
Sayyora Qoziyeva
Kuydirma
03:32
Sayyora Qoziyeva
Oh yuragim
03:36
Sayyora Qoziyeva
Ketma yorim
03:22
Sayyora Qoziyeva
Olamur'gak
03:39
Sayyora Qoziyeva
Jimi
02:39
Sayyora Qoziyeva
Dajonam
04:07
Sayyora Qoziyeva
Seni
05:16
Sayyora Qoziyeva
Kamkamak
03:42
Sayyora Qoziyeva
Halinchak
03:30
Sayyora Qoziyeva
Marjanja
03:11
Sayyora Qoziyeva
Jonim
05:43
Sayyora Qoziyeva
Dubay dubay
03:49
Sayyora Qoziyeva
Horazm lazgisi
02:53
Sayyora Qoziyeva
Hayor yor
04:32
Sayyora Qoziyeva
Bir manda
03:35
Sayyora Qoziyeva
Mersedes
02:46
Sayyora Qoziyeva
Boro boro
03:37
Sayyora Qoziyeva
Aha aha
04:09
Sayyora Qoziyeva
Asiraman
03:36
Sayyora Qoziyeva
Birdonaman
03:52
Sayyora Qoziyeva
Honum bandari
03:47
Sayyora Qoziyeva
Yo'qotdim seni
04:37
Sayyora Qoziyeva
Tug'ulgan kun
04:23
Sayyora Qoziyeva
Faridam
03:53
Sayyora Qoziyeva
Umidim
06:12
Sayyora Qoziyeva
Onajonim
05:23
Sayyora Qoziyeva
Dunyo
05:52
Sayyora Qoziyeva
O Layli
02:31
Sayyora Qoziyeva
Aldadi
03:45
Sayyora Qoziyeva
Alibaba
03:58
Sayyora Qoziyeva
Shoshma shoshma
03:07
Sayyora Qoziyeva
Etar etar
03:35
Sayyora Qoziyeva
Yoshligim
04:24
Sayyora Qoziyeva
Ovvora bo'lma
03:23
Giyos Boytoyev
Navro'z taronasa
04:37
Giyos Boytoyev
Gulxaningda yoq
03:32
Giyos Boytoyev
Sho'x-Sho'x
03:59
Giyos Boytoyev
Siz go'zalsiz
03:58
Giyos Boytoyev
Sumbulsoch
03:37
Giyos Boytoyev
Biz nechun uchrashmadik
05:56
Giyos Boytoyev
Omoney
03:51
Giyos Boytoyev
Zor qilaverma
03:59
Giyos Boytoyev
Kokillari
03:58
Giyos Boytoyev
Boy qizi
04:23
Giyos Boytoyev
Dildor
04:09
Giyos Boytoyev
Qizlar
03:51
Giyos Boytoyev
Boraverib
03:40
Giyos Boytoyev
Sadoiy
04:06
Giyos Boytoyev
Ayirma
05:38
Giyos Boytoyev
Sen bo'lding
05:43
Giyos Boytoyev
Mavluda
05:06
Giyos Boytoyev
Aldama
05:08
Giyos Boytoyev
Ey yaxshilar
05:21
Giyos Boytoyev
Kuydirguvchi
04:49
Giyos Boytoyev
Alda meni
04:02
Giyos Boytoyev
Ko'ngil
06:28
Giyos Boytoyev
Mehribon ona
05:14
Giyos Boytoyev
Munojat
07:32
Giyos Boytoyev
Qo'shni qiz
03:58
Giyos Boytoyev
Yolg'on dunyo
05:05
Giyos Boytoyev
Ayol
05:35
Giyos Boytoyev
Erka ohu
04:09
Giyos Boytoyev
Sevaman
04:17
Giyos Boytoyev
Kulib qo'yasiz
03:26
Giyos Boytoyev
Ko'zlar
04:08
Giyos Boytoyev
Shukur qiling
05:34
Giyos Boytoyev
Qo'rqaman
03:40
Giyos Boytoyev
To'tt yulduz
05:34
Giyos Boytoyev
Yoshlik
04:50
Giyos Boytoyev
Arabcha
05:20
Giyos Boytoyev
Yaxshilik qil
04:00
Giyos Boytoyev
Bolajon
03:33
Giyos Boytoyev
Aldanish
04:44
Giyos Boytoyev
Onasi bor
04:32
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