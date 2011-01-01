Январь 2011
2 615 треков за месяц.
Январь
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Xo'ja
Ayting
03:54
Xayrush
Yuragim
03:19
Xayrulla Vahobov
O'zingsan
04:04
Xayrulla Vahobov
Unutmagin
03:38
Xayrulla Vahobov
Qaytaman
03:52
Habibullo Shamsiyev
Yomg'ir yog'ib
04:47
Xayrulla Vahobov
Muhabbat
03:23
Habibullo Shamsiyev
U na go'zal
03:48
Umida Mirhamidova
Tello
03:20
Habibullo Shamsiyev
Mayli jonim
05:17
Umida Mirhamidova
Sevaman
03:13
Umida Mirhamidova
Mening sevgim
04:35
Umida Mirhamidova
Jonim mani
03:54
Umida Mirhamidova
Hello
04:07
Umida Mirhamidova
G'uncha gulim
04:04
Umida Mirhamidova
Bilmasa bilmasin
03:15
Umida Mirhamidova
Azizim
03:34
Ulug'bek Yusupov
O'zimga
03:18
Ulug'bek Yusupov
Ketma
03:45
Ulug'bek Yo'ldoshev
Telefon
04:01
Tolib Kuliyev & Bobur Umarov
Salom Alekum
03:13
Ukfora
Orzu
03:32
Tolib Kuliyev
Rumba
03:41
Tolib Kuliyev
Shirin
03:12
Tolib Kuliyev
Dilam
03:06
Tojivoy Shukurov
Yallajonim
03:28
Tojivoy Shukurov
Ha Fa Na Na
02:54
Tojivoy Shukurov
Shaki-shaki
03:14
Tojivoy Shukurov
Operetsiya I (Операция Ы)
03:20
Tojivoy Shukurov
Malikam
03:10
Sohibjon To'xtaboyev
Zebo
03:56
Sohibjon To'xtaboyev
Rayhon
04:04
Sohibjon To'xtaboyev
Qishloq qizi
03:38
Sohibjon To'xtaboyev
Onam
04:24
Sohibjon To'xtaboyev
Oshiq ukam
03:12
Sohibjon To'xtaboyev
Janona
03:29
Sohibjon To'xtaboyev
Izlarman
03:23
Sohibjon To'xtaboyev
Birinchi sevgilim
02:47
Sohibjon To'xtaboyev
Gulira'no
04:30
Sohibjon To'xtaboyev
Feruza pari
04:15
Sohibjon To'xtaboyev
Devona
03:27
Sirojiddin To'rajonov
Yor deyman
03:17
Sirojiddin To'rajonov
Sevgilim
03:21
Sirojiddin To'rajonov
Paxtakor
03:41
Sirojiddin To'rajonov
Bevafo
04:30
Siddiqjon Mahmudov
Nurli
04:30
Shuhrat Daryo
Yurak
03:53
Shuhrat Daryo
Yog'averar qor
04:24
Shuhrat Daryo
Yillar armoni
05:08
Shuhrat Daryo
Sevdim
03:34
Shuhrat Daryo
Qor
04:23
Shuhrat Daryo
Gulijon
03:45
Shuhrat Daryo
Cho'milgan qizlar
03:43
Shuhrat Hakimov
Zo'r gap
03:13
Shuhrat Hakimov
Yomg'ir yog'adi
04:27
Shuhrat Hakimov
Maysalar
03:30
Shuhrat Hakimov
Kel endi
03:34
Shuhrat Mahmudov
Yomg'irlar (long)
05:36
Shuhrat Mahmudov
Yomg'irlar
04:14
Shuhrat Mahmudov
Sabina
03:27
Shuhrat Dadajonov
Ikki yor
04:09
Shuhrat Dadajonov
Arzanda qiz
03:14
Shuhrat Dadajonov
Yoqasiz
03:52
Shukurullo Isroilov
Ichim yonar
03:48
Shuhrat Vohidov
Nozli yor
03:51
Shuhrat Vohidov
Janona
04:05
Shohjahon Jo'rayev
Oshiqlar valsi
03:33
Shokir Mirzo
Sho'x qizlar
02:36
Shohanshoh
Ruxsoring
03:48
Shod
Shamol
04:10
Shod
Sensan
04:28
Shod
Sen o'zing
03:32
Shod
Popuri
03:22
Shod
Bevafo
05:15
Sherzod Davronov
Yoring bo'lay
03:20
Sherzod Davronov
Yolg'izim
04:17
Sherzod Davronov
Sohibjamol
03:44
Sherzod Davronov
Sho'x nozlaring
04:00
Sherzod Davronov
Shahrizodam ayt
03:42
Sherzod Davronov
Sevganim bilmaysan
03:28
Sherzod Davronov
Sensan
04:24
Sherzod Davronov
Seni sevaman
03:35
Sherzod Davronov
Sen uchun
03:22
Sherzod Davronov
Salam
03:53
Sherzod Davronov
Kelmaysan
03:28
Sherzod Davronov
Jayron
03:44
Sherzod Davronov
Janona
03:36
Sherzod Davronov
I kto-je znal (и кто-же знал)
03:44
Sherzod Davronov
Bu gullar
04:00
Sherzod Davronov
Bu go'zal
03:30
Sherzod Davronov
Bir yurakka
04:05
Sherzod Davronov
Bahorim kelar
03:42
Sherzod Davronov
Aziya
03:30
Sherzod Davronov
Aylanay
03:49
Sherzod Abdullayev & Shahlo
Kechirgin meni
04:35
Sherzod Abdullayev
Zulayho
03:50
Sherzod Abdullayev
Ketma
04:28
Sherzod Abdullayev
Qizaloq
03:07
Sherzod Abdullayev
Dilda armonim
03:26
Sherali
Yagonam
03:36
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