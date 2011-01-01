Январь 2011
2 615 треков за месяц.
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Sherali Jo'rayev
Amir Temur
10:15
Toshpo'lat Madkarimov
Laylijon
03:51
Toshpo'lat Madkarimov
Kim oladi
05:31
Toshpo'lat Madkarimov
Kuylayin
04:34
Toshpo'lat Madkarimov
Jonim
03:40
Toshpo'lat Madkarimov
Jon qizlar
03:34
Toshpo'lat Madkarimov
Janonasan
02:16
Toshpo'lat Madkarimov
Ishq kemasi
05:27
Toshpo'lat Madkarimov
Izlarman
05:10
Toshpo'lat Madkarimov
Ishongandim do'stimga
02:30
Toshpo'lat Madkarimov
Ilmi g'oyib
04:17
Toshpo'lat Madkarimov
Gulchehralar
04:32
Toshpo'lat Madkarimov
Guli ra'no
04:17
Toshpo'lat Madkarimov
Ilk sevgi
04:08
Toshpo'lat Madkarimov
Gulbahor
03:07
Toshpo'lat Madkarimov
Go'zal zamon
02:25
Toshpo'lat Madkarimov
Ey suluv bahor
02:37
Toshpo'lat Madkarimov
Ey gul badanim
04:37
Toshpo'lat Madkarimov
Dildan yayra
03:07
Toshpo'lat Madkarimov
Dunyo
04:10
Toshpo'lat Madkarimov
Dermusan
02:35
Toshpo'lat Madkarimov
Buncha go'zal
03:17
Toshpo'lat Madkarimov
Bu kecha
04:07
Toshpo'lat Madkarimov
Boy bobo
03:32
Toshpo'lat Madkarimov
Bir boqib
05:18
Toshpo'lat Madkarimov
Bekor
04:40
Toshpo'lat Madkarimov
Be'etibor
03:33
Toshpo'lat Madkarimov
Bayram
04:22
Toshpo'lat Madkarimov
Azizam
03:11
Toshpo'lat Madkarimov
Aynamov
04:23
Toshpo'lat Madkarimov
Azobda umrim
04:20
Toshpo'lat Madkarimov
Armon
04:17
Toshpo'lat Madkarimov
Alamim bor
05:29
Toshpo'lat Madkarimov
Alibobo
04:22
Toshpo'lat Madkarimov
Alyor
03:44
Isroil Saidumarov
Yevrit
03:10
Isroil Saidumarov
Tut agajim
05:27
Isroil Saidumarov
Uyg'ur
03:36
Isroil Saidumarov
Farishtamsan
03:50
Ilhom Farmonov
Sog'indim
04:18
Ilhom Farmonov
Yetar-yetar
03:04
Ilhom Farmonov
Yor dedim
03:46
Ilhom Farmonov
Shaydo yangi
03:33
Ilhom Farmonov
Shudam
03:17
Ilhom Farmonov
O'sha sizmu
03:53
Ilhom Farmonov
Layli-layli
03:06
Ilhom Farmonov
Dilbarjon
03:44
Ilhom Farmonov
Kutarman
03:25
Ulug'bek Rahmatullayev & Zulhumor Mo'minova
Bugun yonimdasan
04:18
Ulug'bek Rahmatullayev & Sardor Rahimxon
Yaqinlarimga
04:12
Ulug'bek Rahmatullayev & Sardor Rahimxon
Sinfdosh
03:58
Ulug'bek Rahmatullayev & Sardor Rahimxon
Bugun bayram
03:04
Ulug'bek Rahmatullayev
Yulduzim sensan
03:33
Ulug'bek Rahmatullayev & Sardor Rahimxon
Guli
02:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Tushungin
04:25
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevma
03:05
Ulug'bek Rahmatullayev
Qalbimga
03:46
Ulug'bek Rahmatullayev
Mini yubka
03:25
Ulug'bek Rahmatullayev
Kovarnaya noch (коварная ночь)
04:05
Sherxon & Ziyoda Usmonova
Seni o'ylaganman
03:43
Sherxon & Ziyoda Usmonova
Erkakcha gap
03:05
Ziyoda 1996
Sevgim bilmading
03:49
Sherxon & Separi
Sen meni de
03:57
Ziyoda 1996
Chiki-chiki
04:38
Ziyoda 1996
Meniki bo'lgin
04:11
Ziyoda 1996
Kel o'zing
04:02
Sheroz
Yulduzim
03:11
Sheroz
Hayolim
03:40
Ziyoda 1996
Esma shamol
03:30
Ziyoda 1996
Asira
03:45
Sheroz
Mazmunsiz kunlarim
03:38
Vagif Zokirov
Sandek
04:59
Vagif Zokirov
Meni azizam kut
04:07
Vagif Zokirov
Kerakmas
03:10
Gulsanam Mamazoitova & Shahrizoda
To'y
04:03
Shahrizoda
Zor etma
03:08
Shahrizoda
Zamon
03:59
Shahrizoda
Yuragim
03:57
Shahrizoda
Yulduzim
03:35
Shahrizoda
Yorgula
03:06
Vagif Zokirov
Jonginam
03:30
Vagif Zokirov
Jim-jim
04:08
Vagif Zokirov
Etot vecher (Этот вечер)
04:02
Shahrizoda
Xuan Li
03:34
Shahrizoda
Yolg'iz seni
03:41
Shahrizoda
Holishon
04:11
Shahrizoda
Xey yigitning guli
03:46
Ziyod Eshonxo'jayev
Yujnaya noch (южная ночь)
04:00
Vagif Zokirov & Ziyoda 1996
Doimo
03:47
Shahrizoda
Xayr sevgi
03:41
Ziyod Eshonxo'jayev
Mening yorim
04:27
Shahrizoda
Turkcha
03:42
Shahrizoda
Tosh
03:03
Shahrizoda
Sinfdosh
04:48
Yoshlar
Uchratdim
03:00
Yoshlar
Sohibjamol
02:21
Shahrizoda
Sevishganlar
04:45
Shahrizoda
Sen ketding
03:45
Yoshlar
Nola-dorad
04:39
Shahrizoda
Qizil gul
04:11
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