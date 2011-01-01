Январь 2011
2 615 треков за месяц.
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Umida Mirhamidova
Jonim
03:38
Sherali Jo'rayev
Sanamjon
05:20
Sherali Jo'rayev
Sanam
03:37
Umida Mirhamidova
Dunyo
06:26
Umida Mirhamidova
Beqasam
04:25
Umida Mirhamidova
Bu dunyo
03:40
Umida Mirhamidova
Alvido
05:07
Umida Mirhamidova
Ay sevgilim
04:01
Umida Mirhamidova
Armon
03:28
Umida Mirhamidova
Alam
04:53
Sherali Jo'rayev
Quyosh o'lkasi
03:06
Sherali Jo'rayev
Qoshi kamon
06:37
Sherali Jo'rayev
Qo'shiqlarim bor
04:04
Toshpo'lat Madkarimov
О маni dunyom
03:19
Toshpo'lat Madkarimov
Kamalak
04:07
Toshpo'lat Madkarimov
Кеlinchak
03:47
Sherali Jo'rayev
Qoldingiz
06:18
Sherali Jo'rayev
Qaysi uyining shamidir
05:55
Sherali Jo'rayev
Qatoringda
05:02
Toshpo'lat Madkarimov
Кim yetdiyu kim yetmadi
04:43
Toshpo'lat Madkarimov
Аylansin
03:25
Toshpo'lat Madkarimov
Кumushbibi
03:19
Sherali Jo'rayev
Qarashlarga
07:35
Sherali Jo'rayev
Qadah
04:44
Sherali Jo'rayev
Oshiq bo'ldim
05:31
Sherali Jo'rayev
O'tirur
07:41
Sherali Jo'rayev
Ona
04:22
Sherali Jo'rayev
Ona yig'lar
04:58
Toshpo'lat Madkarimov
Аsl yor
03:14
Sherali Jo'rayev
Oltin qanot
05:19
Toshpo'lat Madkarimov
Аldading
03:26
Toshpo'lat Madkarimov
Zebona
05:30
Sherali Jo'rayev
O'g'lonlaring
08:40
Sherali Jo'rayev
Nozik
06:32
Toshpo'lat Madkarimov
Yurtim
03:53
Toshpo'lat Madkarimov
Yur muhabbat
04:01
Toshpo'lat Madkarimov
Yo'q halovat
10:41
Toshpo'lat Madkarimov
Yonaman olloh
03:09
Sherali Jo'rayev
Mehrin tilla
08:32
Sherali Jo'rayev
Meni kutgin
05:10
Toshpo'lat Madkarimov
Yo'ldaman
04:06
Toshpo'lat Madkarimov
Yengajon
04:40
Sherali Jo'rayev
Kurmisham
05:55
Sherali Jo'rayev
Mavlyudalar
09:09
Toshpo'lat Madkarimov
Urush bo'lmasin
05:10
Toshpo'lat Madkarimov
Yangi-yangi
04:12
Toshpo'lat Madkarimov
Tulporim
03:51
Toshpo'lat Madkarimov
Tog' qizi
03:25
Toshpo'lat Madkarimov
Tilak
03:11
Sherali Jo'rayev
Kerma man
05:24
Sherali Jo'rayev
Ko'zga ne bo'ldi
04:42
Toshpo'lat Madkarimov
Sаnamjon
04:18
Toshpo'lat Madkarimov
Sumalak
03:10
Toshpo'lat Madkarimov
Sohibjamol
03:40
Toshpo'lat Madkarimov
Sizlarga ta'zim
03:21
Toshpo'lat Madkarimov
Sitamlaring
02:58
Toshpo'lat Madkarimov
Shum bola
03:03
Toshpo'lat Madkarimov
Shaddod qiz
03:32
Sherali Jo'rayev
Karvon
06:37
Sherali Jo'rayev
Inson o'zing
05:56
Toshpo'lat Madkarimov
Sevgimni kuylab o'taman
04:13
Toshpo'lat Madkarimov
Sayxon
04:00
Toshpo'lat Madkarimov
Sevganim
03:33
Toshpo'lat Madkarimov
Sarvinoz
03:28
Sherali Jo'rayev
Gulbadan
05:45
Toshpo'lat Madkarimov
Saratonda qorlar yog'sa
04:22
Toshpo'lat Madkarimov
Qormi bu
04:24
Toshpo'lat Madkarimov
Sanamjon
05:45
Sherali Jo'rayev
Ey jon
03:57
Toshpo'lat Madkarimov
O'zbeklar
04:23
Toshpo'lat Madkarimov
Qizgina
04:01
Toshpo'lat Madkarimov
Qaydan kelding
03:07
Sherali Jo'rayev
Egasi bor yurt
06:38
Sherali Jo'rayev
Dilorom
08:20
Sherali Jo'rayev
Deydilar
09:08
Sherali Jo'rayev
Davron
07:24
Sherali Jo'rayev
Davrani kengroq oling
03:00
Toshpo'lat Madkarimov
O'yna-o'yna
05:01
Toshpo'lat Madkarimov
O'ynang qani
02:49
Sherali Jo'rayev
Bobodehqon
06:03
Sherali Jo'rayev
Birinchi muhabbat
06:08
Toshpo'lat Madkarimov
Oy qiz
03:28
Toshpo'lat Madkarimov
Ota-ona
04:56
Toshpo'lat Madkarimov
Oq tulpor
05:28
Sherali Jo'rayev
Azizim
07:03
Toshpo'lat Madkarimov
O'lanchi yigit
03:50
Toshpo'lat Madkarimov
O'lan
03:07
Toshpo'lat Madkarimov
Nozik badan
04:14
Toshpo'lat Madkarimov
Nima-nima
03:28
Sherali Jo'rayev
Ayol
07:38
Sherali Jo'rayev
Atir gulim
07:07
Toshpo'lat Madkarimov
Nigoh
03:55
Toshpo'lat Madkarimov
Muhabbatim
04:51
Toshpo'lat Madkarimov
Navro'z
03:22
Toshpo'lat Madkarimov
Muhabbat bog'i
03:41
Toshpo'lat Madkarimov
Mehmon bo'ling
03:33
Toshpo'lat Madkarimov
Mehmon kelsa
02:58
Toshpo'lat Madkarimov
Mard el
03:55
Toshpo'lat Madkarimov
Kelib gulzorima
03:20
Toshpo'lat Madkarimov
Manga hali bahor kelmadi
03:50
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