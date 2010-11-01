Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Javohir Murodxon
Davraga tush
03:02
Yodgor Mirzajonov
Oyg'uncha
03:12
Yodgor Mirzajonov
Otajon
05:15
Yodgor Mirzajonov
Orzular
03:14
Yodgor Mirzajonov
O'lan
03:36
Yodgor Mirzajonov
Nozigim
04:07
Javlonbek Olimov
O'ylamay
03:26
Yodgor Mirzajonov
Navro'zginam
02:51
Jasurxan Gaipov
Xushro'y
03:12
Yodgor Mirzajonov
Naro
03:48
Yodgor Mirzajonov
Mayli
03:45
Jasur Umirov
Yasanibsiz
03:34
Yodgor Mirzajonov
Mana bu
03:29
Yodgor Mirzajonov
Kutaman
02:53
Jasur Umirov
Bo'lsa-bo'lsa
04:13
Yodgor Mirzajonov
Jonim
04:02
Yodgor Mirzajonov
Izlayin seni
03:29
Jasur Umirov
Bekin
03:23
Yodgor Mirzajonov
Guliruxsora
03:23
Yodgor Mirzajonov
Gulinoza
04:06
Yodgor Mirzajonov
Gulakam
03:31
Yodgor Mirzajonov
Go'zalim seni
03:14
Yodgor Mirzajonov
Go'zalim
03:45
Yodgor Mirzajonov
Ey yor
04:15
Yodgor Mirzajonov
Esingdami
03:57
Jamshid Sagatov
Vijdon
03:35
Yodgor Mirzajonov
Erkam
04:18
Aziza Nizamova
Yonimda
03:13
Yodgor Mirzajonov
Be'parvo
03:30
Yodgor Mirzajonov
Birga edik
04:12
Yodgor Mirzajonov
Ayrildim
04:27
Yodgor Mirzajonov
Asalim
03:22
Aziza Nizamova
Kel do'stim
03:46
Aziza Nizamova
Habibi
03:07
Aziza Nizamova
Chipradalli
03:29
Aziza Nizamova
Adajon
03:35
Aziza Nizamova & Jamshid Ahmedov
Qushlar uchar birga
03:38
Baxtiyor Ahmadjonov & Jamshid Ahmedov
Sen
04:08
Asal & Jamshid Ahmedov
Seni ko'rgarda
04:00
Jamshid Ahmedov
Yor-yor
03:19
Jamshid Ahmedov
Yonaman yana
04:04
Jamshid Ahmedov
Sog'indim
03:12
Jamshid Ahmedov
Seni ko'rganda
04:00
Jamshid Ahmedov
Meni esla
03:13
Jamshid Ahmedov
Marjona
04:32
Jamshid Ahmedov
Jonim
03:20
Jamshid Ahmedov
Aslo
03:52
Jamshid Abduazimov
Guli
03:57
Jamshid Abduazimov
Aqldan ozdim
03:48
Yodgor Mirzajonov
Alvido
03:47
Yayra
Yayra
03:32
Yayra
Hop derman
03:54
Yayra
O'zga dunyo
03:57
Yayra
Jonga tegdi
03:33
Yayra
Dojd' (Дождь)
03:53
Yayra
Armon
05:13
Yayra
12.45
04:00
Yasmina & Anvar
Meni yagonam
03:13
Rayhon & Davron Ergashev
Unday dema
03:42
Yasmina
Yuragimda borim
04:10
Davron Ergashev
Zakonniy (законные)
03:44
Yasmina
Yasmin guli
03:53
Davron Ergashev
Yana sensiz
04:07
Yasmina
Ya uxoju (Я ухожу)
03:48
Davron Ergashev
Hayajondaman
04:24
Yasmina
Volshebnik (волшебник)
03:39
Davron Ergashev
Stop!
02:42
Yasmina
Vedray
03:55
Isroil Saidumarov
Muhabbatim qudrati
03:19
Yasmina
Sensiz
03:33
Davron Ergashev
Ozoring
03:33
Yasmina
Sen-san
03:33
Yasmina
Prosti (прости)
03:18
Davron Ergashev
Mish mish
04:11
Yasmina
Ogon (огонь)
03:04
Davron Ergashev
Mayli
03:46
Yasmina
Noza
03:25
Davron Ergashev
Mario (remix)
03:54
Yasmina
Nelyubimaya
03:56
Isroil Saidumarov
Dlya tebya (Для тебя)
03:59
Yasmina
Miliy (Милый)
03:33
Isroil Saidumarov
Chal-chal
03:33
Yasmina
Mariya
02:59
Isroil Saidumarov
Ayrilmasin
03:48
Yasmina
Layli
03:58
Davron Ergashev
Egov
03:55
Yasmina
Lali
03:46
Yasmina
Ket
03:47
Iskander Musayev
Seni sevaman
03:36
Yasmina
Eslamayman
03:48
Yasmina
Endi
03:44
Iskander Musayev
Proshay (Прощай)
03:37
Iskander Musayev
Podojdi (Подожди)
03:31
Iskander Musayev
On ne razlyubit (Он не разлюбит)
03:01
Iskander Musayev
Kel
03:08
Yasmina
Bahor
04:00
Yasmina
Aylanma
03:38
Iskander Musayev
Dve minuty (Две минуты)
03:33
Yasmina
Armyanskaya
03:59
Iskander Musayev
Den' rojdeniya (День рождения)
03:45
←
1
…
4
…
12
13
14
15
16
…
24
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00