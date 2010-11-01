Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Sitora Ahmedova
Lazgi
03:37
Sitora Ahmedova
Kuyib qolma
03:25
Sitora Ahmedova
Kel
04:02
Sitora Ahmedova
Yiroqlardasan
03:16
Sitora Ahmedova
Zor etay
03:31
Sitora Ahmedova
Dugona
04:16
Sitora Ahmedova
Votti-votti
03:36
Sitora Ahmedova
Vatan
03:26
Sitora Ahmedova
Pain
02:46
Sirojiddin
Yashirma
04:36
Sirojiddin
Xasta
03:14
Sirojiddin
O'sha menman
03:55
Sirojiddin
So'ra ko'zgudan
03:43
Sirojiddin
So'ngi ko'z yosh
04:31
Sirojiddin
Suyganim
03:25
Sirojiddin
Navro'z
03:34
Sirojiddin
Kuylab
03:44
Sirojiddin
Qolmayin kuyib
03:45
Sirojiddin
Qalbingizni sevib qolganman
03:27
Sirojiddin
Voy dod
03:49
Sirojiddin
Bevafo erkam
04:13
Sato
Humoriman
03:08
Sato
Xay-xay
03:48
Sato
Tun
04:24
Sato
Sog'inch
05:48
Sato
Otajonim
06:19
Sato
Onajon
03:49
Sato
Oq ro'mol
03:49
Sato
Ko'zlari qaro
03:43
Sato
Ko'z tegmasin
03:59
Sato
Giryon
03:54
Sardor Rahimxon
Shu qizni bir ko'rsangiz
02:58
Sardor Rahimxon
Ty dlya menya
03:59
Sardor Rahimxon
Turkcha
03:22
Sardor Rahimxon
Mehribonim
04:44
Sardor Rahimxon
Yor-yor aytay to'yingda
03:50
Sardor Rahimxon
Buxoro
03:39
Sardor Rahimxon
Bizniki bu dunyo
03:20
Sardor Rahimxon
Ana mana
03:20
Sardor Rahimxon
Akangga boq
03:19
Sarvara
Sultonim
03:35
Sarvara
San do'stijonim
03:00
Sarvara
Oh ayol
03:37
Sarvara
Ota
03:48
Sarvara
Nasixat
04:19
Sarvara
Muhabbatjon
03:30
Sarvara
Qish
04:27
Sarvara
Yor yor
04:25
Sarvara
Yondim yondim
04:02
Sarvara
Bilmaysan
03:12
Sarvara
Afsuski
03:29
Sarvara
Atirgul
03:21
Sarvara
Arazlab yurasiz
03:22
Sarvar Mirzo
Yonaman
03:45
Sarbon
Odam bo'lish qiyin
03:50
Sanjar Salimov
Soxta sevgi
04:03
Sanjar Salimov
Qasoskor
03:55
Sanjar Salimov
Bo'lasan zor
04:21
Sanjar Salimov
Bas-bas
03:52
Samras
Tez-tez
03:37
Samras
Keraksan
03:43
Samras
Dona
03:34
Yulduz Usmonova & Saida'lo Yusuf
Yagonam
04:27
Sadaf
Sog'indim
03:31
Parizod
Sevganim o'zingsan
03:18
Parizod
Olmacha
03:25
Parizod
Ket qalbimdan
03:22
Ziyoda & Otabek Mutalxo'jayev
Erka oshiqlar
03:52
Otabek Mutalxo'jayev
Tun qora kechalar
03:01
Otabek Mutalxo'jayev
Munchoq
03:34
Otabek Mutalxo'jayev
Kecha kechalarda
03:43
Otabek Mutalxo'jayev
Biri quyosh biri oydir
04:17
Otabek Mutalxo'jayev
Baraka
03:38
Otabek Mutalxo'jayev
Ayt ayt
03:32
Otabek Mutalxo'jayev
Azobingda qoldim
03:41
Orion
Sevgi armoni (o'zbekcha)
03:55
Orion
Sevgi armoni (turkcha)
03:55
Sherzod Bek & Oyxon Iforzoda
Bu taqdir
03:44
Oyxon Iforzoda
Shama keladi
03:03
Oyxon Iforzoda
Sen (remix)
02:56
Oybek va Nigora
Ensa
03:17
Oybek va Nigora
Boboyjonim
03:02
Oybek va Nigora
Afsus bilmaysan
03:40
Ogabek Sobirov
Nozligim
03:18
Nodiraxon Isayeva
Mening mehrim
03:54
Nilufar Usmonova & Otabek Mutalxo'jayev
Mayli mayli
03:37
Nilufar Usmonova
Hayot go'zal
03:52
Nilufar Usmonova
Sen yetim emassan
04:05
Nilufar Usmonova
Mendan ortiq mendan
03:51
Nilufar Usmonova
Deyman
03:28
Nigoh
Seni sog'inib
03:51
Nigoh
Sen
04:00
Nigora Soim & Nilufarxonim
Twist
03:51
Nigora Soim
Navro'z
04:02
Nigora Soim
Istab borasiz
03:24
Nigora Soim
Dilozorim
04:40
Nigora Rahimqulova
Sog'inib ketdim
04:48
Nigora Rahimqulova
Seni ko'rganda
03:28
Nigora Rahimqulova
Menikisan
03:58
Nigora Rahimqulova
Mariya
02:52
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