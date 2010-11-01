Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Nigora Rahimqulova
Kulib qo'y
03:48
Nigora Rahimqulova
Jenih i nevesta (Жених и невеста)
04:20
Nigora Rahimqulova
Dasta (uyg'urcha)
03:32
Nigora Rahimqulova
Dasta (o'zbekcha)
03:31
Nigora Rahimqulova
Guloyim
03:48
Nasiba Uzoqova
Ty i ya (ты и я)
03:12
Nargiz
O'xshar
03:19
Nargiz
O'xshamas
04:11
Nargiz
O'n sakkizga kirmagan kim bor
04:12
Nargiz
Sog'inaymi
03:33
Nargiz
Sevgim
03:20
Nargiz
Sevgi samo
04:17
Nargiz
Rashq
03:54
Nargiz
Oh gulim
03:14
Nargiz
Olma shohi
03:06
Nargiz
Nega
02:58
Nargiz
Miliy (милые)
03:20
Nargiz
Kuysangiz
03:45
Nargiz
Komantua
04:02
Navo
Qora tunlar
03:55
Muhammad Ahmad & Shahlo Rajabova
Ikkilanasan
04:05
Muhammad Ahmad
Farzand nolasi
03:48
Muhammad Ahmad
Bevafo yorim
04:14
Mustafo Mavlon & Ibodullo
Sevgilim
03:44
Nigora & Mustafo
Arazchi honim
04:01
Mustafo & Madina Mumtoz
Toshkent
03:30
Mustafo
Xonimlar va janoblar
03:05
Mustafo
Samolyot
03:29
Mustafo
Bag'ringga bosh qo'yib uhlasam
03:42
Mustafo
Voy-voy
03:19
Munojat
Yona-yona
03:46
Muzaffar Abduazimov
Sen meni sevar emishsan
03:27
Muzaffar Abduazimov
Sen qaysi dunyoda
03:39
Muzaffar Abduazimov
Sevilib sevolmasang
02:59
Muzaffar Abduazimov
Sevdim seni
03:45
Muzaffar Abduazimov
Yonarsan
03:22
Muzaffar Mirzarahimov & Sarvara
Bugun biznikidir
03:07
Muzaffar Mirzarahimov
Shukur
03:21
Mirzo Ahmad
Oshiq
04:04
Mirjamol & Sitora Farmonova
Bahor va kuz
03:30
Mahmud Namozov
Yurt qo'shig'i
03:42
Mahmud Namozov
Parvona qilmasangchi
03:13
Mahmud Namozov
Oxu-voh
02:47
Mahmud Namozov
Otajon
03:26
Mahmud Namozov
Osmonlarga
06:18
Mahmud Namozov
Opa-singlim
05:38
Mahmud Namozov
Ko'pkari
03:29
Mahmud Namozov
Kulsangchi
03:56
Mahmud Namozov
Do'mbira
03:18
Mahmud Namozov
Dilrabo yor
03:21
Mahmud Namozov
Go'zal janona
03:53
Sherzod Hojimetov
Yagonam
03:37
Ato
Jestokaya zima (remix feat MrSlan)
03:42
Mahmud Namozov
Baxshiyona
05:59
Mahmud Namozov
Alibobo
04:34
Masrur Usmonov
Ikki yurak
03:33
Markaz
Toshkent-citi
03:12
Markaz
Sevgilim
03:34
Markaz
Asalim
03:53
Marvarid
Yangi yil
03:43
Marvarid
Tug'ilgan kun
04:00
Marvarid
Karavan
04:02
Marvarid
Qadam-qadam qo'yib
02:57
Marvarid
Sunny
02:01
Mansurxon Nurmatov
Ko'ngilda bor
03:25
Mansur
Ty gdye (ты где)
04:29
Mansur
Suzana
03:33
Mansur
Natasha (Наташа)
04:15
Mansur
Muborak
04:07
Mansur
Juft yurak
03:55
Mansur
Vos kechdim
04:03
Manzura & Rayhon
Men bu men
03:30
Manzura
Sevardim takror
03:39
Manzura
Netay
03:39
Manzura
Meni nolam
03:05
Malika Safiyeva
Sen bahtimsan
03:59
Magnit
Chaki-chaki
03:41
Mavluda Asalxo'jayeva
Mo'jiza
04:40
Lola
Qiynalar qalbim
03:45
Leyla
Yagona
02:23
Leyla
Yuragimni yoqasan
03:03
Leyla
Yuragimdasan
03:07
Leyla
Sevgim
03:08
Leyla
Ozor
02:38
Leyla
Jonginam
04:07
Leyla
Yomonlar
03:52
Leyla
Vatan
04:05
Kamoliddin Zoirov
Mayli bor
03:37
Indiraxon Salihova
Sen eding
04:48
Indiraxon Salihova
Lyubimaya (любимая)
03:21
Indiraxon Salihova
Lolazor
03:51
Indiraxon Salihova
Vatan
03:03
Indiraxon Salihova
Armon (Botir Zokirov xotirasiga)
04:01
Komil Mirsoliyev
Xolida
03:13
Komil Mirsoliyev
O'ynagin o'g'lon
03:24
Komil Mirsoliyev
Oshiqlar
04:04
Komil Mirsoliyev
Qizlar
03:00
Komil Mirsoliyev
Ketarman men
06:56
Komil Mirsoliyev
Ketaman deysan
04:14
Komil Mirsoliyev
Alla
04:36
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