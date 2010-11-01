Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Husan
Quvonch
03:49
Husan
Dilrabo
03:57
Xurshida
Pul
03:25
Xurshid Rasulov
Qaydasan
03:53
Xurshid Rasulov
Yigitlar
03:21
Humoyun Mirzo
Telba
04:41
Xofizbek
Shirin tabassum
03:17
Xofizbek
Sog'indim
03:29
Xofizbek
Olma
03:46
Xolmurod Saidov
Ketmagin
03:17
Hojimurod Bekchanov
Yana bitta
03:49
Hojimurod Bekchanov
Tabora
03:36
Hojimurod Bekchanov
Zar ro'moli
03:15
Hoji Akbar
Yalli
03:52
Hoji Akbar
Shohida
03:58
Hoji Akbar
Tvoi glaza (твои глаза)
03:56
Hilola Hamidova
Uchrashmasak bo'lmaydi
03:24
Xanifabonu G'ofurova
Kalybel'naya (Калыбельная)
03:27
Xanifabonu G'ofurova
I surrender
04:29
Xanifabonu G'ofurova
I fallo
04:34
Firdavs
Sog'indim seni
03:08
Farhod Fayz
Yalla habibi
03:32
Farhod Fayz
Yagona
04:45
Farhod Fayz
Hey lola
03:14
Farhod Fayz
Surhon
03:36
Farhod Fayz
Sadqa
03:18
Farhod Fayz
Noz etma
03:58
Farhod Fayz
Leyli
03:15
Farhod Fayz
Qoshi qaro
03:26
Farhod Fayz
Qiynama
03:57
Farhod Fayz
Kelaver
03:58
Farhod Fayz
Yondirma
03:37
Farhod Fayz
Gulim
03:43
Farhod Fayz
Voh-voh
03:29
Farrux E'zoz
Sensiz
04:00
Farrux E'zoz
Sevilmadim
04:11
Farrux E'zoz
Zormasman
03:10
Farrux Xamrayev
Xotira (Shohruhga)
04:56
Farrux Xamrayev
Xotira (Otabekga)
03:54
Farrux Xamrayev
Xolim so'ra
04:19
Farrux Xamrayev
Sog'indim
04:09
Farrux Xamrayev
Qo'llarim etmas
04:09
Farrux Xamrayev
Ko'zlaringda
04:08
Farrux Xamrayev
Boraman
03:20
Farrux Xamrayev
Bevafo
04:11
Farrux Komilov
Sog'inasan (remix)
03:17
Farrux Komilov
Sog'inasan
03:20
Farrux Komilov
Sovutma
03:26
Farrux Komilov
Netay
03:32
Fayoz
Kechirmayman
03:09
Umid Umarov
Muhabbatim bor
03:27
Umid Azizxon & O'zbegim
Sevaman
02:55
Umid Azizxon & O'zbegim
Muhabbat
03:58
Umid Azizxon
Ohu ko'zini ko'rdim
03:26
Umid Azizxon
Navro'z
03:12
Umar Shamsiyev
So'ra so'ra
03:27
Umar Shamsiyev
Lola
03:30
Umar Mahkamboyev
Tilak yana
03:56
Umar Mahkamboyev
Tilak
05:00
Umar Mahkamboyev
Oy nurlari sim-sim
04:45
Ulug'bek Rahmatullayev & Sardor Rahimxon
Biz haqimizda
02:57
Ulug'bek Rahmatullayev
Sensiz yashay olaman ishon
04:07
Ulug'bek Rahmatullayev
Oshiqi-zoringman
03:42
Ulug'bek Rahmatullayev
Kelmadi
03:36
Ulug'bek Rahmatullayev
Baxt va boylik (remix)
03:45
O'lmas Olloberganov
Humorim
03:46
O'lmas Olloberganov
Hayot
03:31
O'lmas Olloberganov
Tamanno
03:28
Toshpo'lat Madkarimov
Polvon
03:42
Toshpo'lat Madkarimov
Oshiq yigit
03:07
Toshpo'lat Madkarimov
Yigit
03:37
Tohir Ahmedov
Shahnoz
03:25
Tohir Ahmedov
Kechamisan kunduzmisan
04:19
Suhrob
Kelmadi
03:29
Surxon
Hirom aylab
03:07
Surxon
Hayol
03:33
Surxon
O'xshamas
03:27
Surxon
O'n sakkizdan oshmay tur
03:15
Surxon
O'yna sanam
03:16
Surxon
Sirg'ali qiz
03:34
Surxon
Sevgi
03:35
Surxon
Sanamim
03:31
Surxon
Onajon
03:10
Surxon
Mushtoqman
03:04
Surxon
Muhabbat
03:42
Surxon
Ko'z tegmasin
04:04
Surxon
Zuhro
03:27
Surxon
Yoqimli
03:09
Surxon
Durdonadursan
02:56
Surxon
Bog'im bor
03:39
Soibjon Niyozov
Sevaman seni
03:38
Sitora Ahmedova & Aynura Abdullayeva
Sensizlik
03:15
Sitora Ahmedova
Xotira
03:37
Sitora Ahmedova
Toshkent
03:46
Sitora Ahmedova
Surxondaryocha
03:08
Sitora Ahmedova
Sovchilar
03:43
Sitora Ahmedova
Sevgi bu hayot
04:18
Sitora Ahmedova
Rabbim
03:17
Sitora Ahmedova
Moya sud'ba (Моя судьба)
04:02
Sitora Ahmedova
Mensizlik
04:02
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