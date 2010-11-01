Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
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Декабрь
Madina Mumtoz
Sharob
04:27
Madina Mumtoz
Soqiynoma
03:51
Madina Mumtoz
Farg'ona ruboisi
05:06
Madina Mumtoz
Bibijan
03:31
Madina Mumtoz
Baxtli bo'l
03:48
M&X
Aytgin
03:48
Leyli
Sepurtva
03:50
Leyli
Ne zovi dusha (Не зови душа)
03:35
Laylo Alimova
Yigitcha
03:24
Laylo 1995
Yuragimda sevging
03:42
Laylo 1995
Yondiradi Laylo
03:35
Laylo 1995
Xayr endi
04:03
Laylo 1995
Uhla bolam
04:46
Laylo 1995
Suv parisiman
03:57
Laylo 1995
Sen mening orzuim
02:59
Laylo 1995
Sen bor menga
02:52
Laylo 1995
Sen bilan
04:24
Laylo 1995
Olamni asra
04:59
Laylo 1995
Men kutarman seni jonim
06:05
Laylo 1995
Mayli
03:38
Laylo 1995
Kuydirma jonim
03:05
Laylo 1995
Jonginam
05:23
Laylo 1995
Dumbast
03:40
Laylo
Haqiqiy sevgi
03:44
Laylo
To turo didam
03:42
Laylo
Shabnam Surayyo
03:49
Laylo & Odil To'laganov
Qolmadi mavzu
03:19
Laylo
Sevgi haqida rep
04:07
Laylo
Parvona
03:18
Kvartet
Quruvchi
03:36
Komila Mirzayeva
Komilaman
03:07
Yulduz Usmonova
Ollox
04:06
Yulduz Usmonova
Nagadir
03:47
Yulduz Usmonova
Lyubov moya (любовь моя)
05:15
Yulduz Usmonova
Kimga kim zor ekan
03:55
Kaniza
Xotirangiz mangu bobojon
04:18
Yulduz Usmonova
Duogo'y ona
05:04
Yulduz Usmonova
Dani-dani
04:33
Kaniza
L'yotsya dojd' (Льётся дождь)
04:08
Yulduz Usmonova
Birga kuylang
03:33
Kaniza
Be'baho
03:48
Yulduz Nizomova
Sog'indim
03:49
Komronbek Soburov
Tajriba
03:34
Yoshlar
Zulayxo
03:29
Yoshlar
Hudoyim
04:06
Yoshlar
Yoshlik
03:17
Kamolxo'ja Iqbolov
Ona
04:32
Yoshlar
Sen
03:30
Yoshlar
Ra'no
03:22
Eldorbek & 47TS
I'm so Sorry
03:54
Yoshlar
Ona
03:53
Yoshlar
Qizg'onaman
04:30
Yoqutjon Rajabov
Yoz
04:06
Kamola
Toshkent
05:23
Yoqutjon Rajabov
Xotira
05:08
Yoqutjon Rajabov
Uchrashmaymiz
03:49
Kamola
Parvoim yo'q
03:34
Yoqutjon Rajabov
Tojikcha
03:29
Yoqutjon Rajabov
Sevgilim
03:30
Kamola
Ko'zlarimga boq
03:58
Yoqutjon Rajabov
Qor
03:38
Yoqutjon Rajabov
Kuz yomg'iri
04:09
J'Sulton
Unday dema
03:06
Yoqutjon Rajabov
Ketmasmu
03:29
Yoqutjon Rajabov
Dildorim
03:49
Joziba
Bilmadim
03:11
Yog'du
Muhabbat
03:36
Yog'du
Layli
02:57
Yodgor Mirzajonov
Yonimda
04:14
Diyora & Jahongir.uz
Tutash taqdirlar
03:28
Yodgor Mirzajonov
Yolg'izlik qiynar
03:36
Jahongir.uz
Undan
03:31
Yodgor Mirzajonov
Yolg'izim
04:14
Jahongir.uz
San
03:10
Yodgor Mirzajonov
Hayotim
04:20
Yodgor Mirzajonov
Hayolimda
04:09
Jahongir.uz
Birga emas
04:03
Yodgor Mirzajonov
Tushlarimda
03:21
Jahongir.uz
Aslida
03:27
Yodgor Mirzajonov
Tohir Zuhro
04:33
Yodgor Mirzajonov
Taqdir
04:04
Yodgor Mirzajonov
So'zlarim tingla
03:35
Jahongir Ne'matov
Sho'x go'zal qiz
03:56
Yodgor Mirzajonov
Sog'inganimda
03:38
Jahongir Ne'matov
Ishonchim bor
04:34
Yodgor Mirzajonov
Sevgilim
03:26
Yodgor Mirzajonov
Sevaman deb ayt
04:00
Yodgor Mirzajonov
Sensiz
03:23
Yodgor Mirzajonov
Sensan
04:01
Yodgor Mirzajonov
Seni qizg'onaman
03:44
Javohir Murodxon
Yaxshi niyat
03:21
Yodgor Mirzajonov
Sen uchun
03:43
Yodgor Mirzajonov
Senga
03:39
Javohir Murodxon
Tojikcha
02:37
Javohir Murodxon
O'ynasin
03:31
Yodgor Mirzajonov
Sen deya
03:29
Yodgor Mirzajonov
Ra'no
04:42
Javohir Murodxon
Jizn' prekrasna (Жизнь прекрасна)
03:02
Yodgor Mirzajonov
Parizoda
03:37
Yodgor Mirzajonov
O'ylayman
03:44
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