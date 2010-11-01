Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Shoxrux
Ty (ты)
03:39
Shoxrux
Rabbana
03:50
Shoxrux
Ne jdi (не жди)
03:59
Shoxrux
Leto (лето)
03:17
Shoxrux
Bir bora
03:21
Shoxrux
Abadiya
03:56
Shoxrux
Under Control
03:38
Shoxrux
Online Love
04:01
Shoxrux
No Name
03:24
Shoxrux
Neva Give Up
03:30
Shoxrux
My Way
04:02
Shoxrux
J.K.B.
04:13
Shoxrux
Don't Stoр
03:42
Shoxrux
Yigirmato'rt soat
03:53
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Qizlar ta'rifi
04:09
Zohirshoh Jo'rayev & Shohjahon Jo'rayev
May
03:33
Shohjahon Jo'rayev
Shirindur
03:51
Shohjahon Jo'rayev
Tillo
04:33
Shohjahon Jo'rayev
Tezelli 2
03:28
Shohjahon Jo'rayev
Tezelli 1
02:55
Shohjahon Jo'rayev
Namasan
03:53
Shohjahon Jo'rayev
Kuy sehri
06:21
Shohjahon Jo'rayev
Zebo (slow)
04:10
Shohjahon Jo'rayev
Zebo
03:18
Shohjahon Jo'rayev
Vo ajab
03:58
Shohjahon Jo'rayev
Buyuk qayg'i
07:22
Shoira Otabekova
Yaleyli
04:41
Shoira Otabekova
Hush kelibsan
03:18
Shoira Otabekova
Tangrim
03:40
Shoira Otabekova
Seni sog'indim
03:40
Shoira Otabekova
Rabbim
03:12
Shoira Otabekova
Osmon
04:15
Shoira Otabekova
Navro'zim
03:27
Shoira Otabekova
Muhabbat
04:22
Shoira Otabekova
Mening baxtim
03:40
Shoira Otabekova
Leyli
04:39
Shoira Otabekova
Yig'laydi
03:52
Shoira Otabekova
Digi-digi
03:46
Shoira Otabekova
Dema (remix)
04:28
Shoira Otabekova
Begona
03:36
Shoira Otabekova
Baxtim bor
03:44
Shoira Otabekova
Assalomu-alaykum
04:06
Shod
Man bop janon
02:59
Shod
Jonim
03:56
Shod
Yomon bo'libdi
03:44
Dilshod Kattabekov & Shirina
Ukam
02:56
Shirina
Ustozlar
03:49
Shirina
Suji yor
02:37
Shirina
Nozim bor
02:39
Shirina
Mustahzod
03:52
Shirina
Kechayu kunduz
03:37
Shirina
Ishqim
02:57
Shirina
Jonim ukam
02:56
Shirina
Dilbaringman
03:38
Shirina
Vatan
03:05
Shirina
Boy bola
02:52
Shirina
Ayting yorimga
02:42
Shirin
Endi
03:10
Sherzod Hojimetov
Yana
03:10
Sherzod Hojimetov
Tanlaganimsan
02:49
Sherzod Hojimetov
Kelmaysan
02:59
Sherzod Davronov
Muhabbat
03:44
Sherbek Shodiyev
Sarxush bo'lib
03:57
Sherbek Shodiyev
Ishongandim
04:19
Shahrizoda
Yana yana
02:56
Shahrizoda
Shirin so'z yigit
04:14
Shahrizoda
Xorijda yurgan ayol
04:19
Shahrizoda
Suyganim
03:52
Shahrizoda
Samarqandninig yigitlari
03:47
Shahrizoda
Pul
03:44
Shahrizoda
Omonat
03:18
Shahrizoda
Yig'lashlik
03:56
Shahrizoda
Dunyo
04:12
Shahrizoda
Buyuk el
04:26
Shahrizoda
Bim-bom
03:18
Shahrizoda
Arabcha
04:26
Shahnoza Otaboyeva
O'zbekiston
04:37
Shahnoz
Unutish yomg'iri
03:27
Shahnoz
O'zbekiston bolalari
03:34
Shahnoz
Yutqazma
03:56
Shahzoda Rahimova
Bormisiz
03:27
Shamsiddin Hamdamov
Shaydo etib
03:40
Shamsiddin Hamdamov
Ozoring kimda
04:27
Shamsiddin Hamdamov
Nargizam
04:51
Shamsiddin Hamdamov
Qurbon o'lsin
04:18
Shamsiddin Hamdamov
Kelaqol
04:24
Shamsiddin Hamdamov
Ishqingda yona keldim
03:36
Shamsiddin Hamdamov
Janona
03:27
Shamsiddin Hamdamov
Yondi bag'rim
04:46
Shamsiddin Hamdamov
Do'st (Sangam kf dan)
03:44
Shamsiddin Hamdamov
Dilbarijonim
03:42
Shamsiddin Hamdamov
Dilbar
03:24
Shamsiddin Hamdamov
Devona
04:02
Shavkat Safar
Sochlari kalta qiz
03:41
Shavkat Safar
Sen bilan (popsa)
03:42
Shavkat Safar
Sen bilan
03:56
Shavkat Safar
Devona
03:21
Shavkat Safar
Bora-bora
03:56
Husan
Sog'indim (slow)
02:59
Husan
Sog'indim (accordion)
02:58
←
1
…
10
…
18
19
20
21
22
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00