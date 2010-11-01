Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Afsona
Hazil-hazil
03:20
Daler Fayzullayev
Julyetta
03:26
Afsona
Tush
03:52
Afsona
Sirli kechalar
03:22
Afsona
Seni o'ylayman
03:41
Afsona
O'zingga goh
03:23
Afsona
Oh-oh
02:49
Chingiz Muhammad
Ona
03:55
Afsona
Ona
06:02
Chingiz Muhammad
Ne bo'ldi
04:37
Afsona
Og'a
03:03
Afsona
Nozlanib
03:20
Nodir & Buxoro guruhi
O'zimga bekman
02:41
Afsona
Na bo'ldi
03:36
Buxoro guruhi
Yana yana
02:47
Afsona
Jonim deysan
04:26
Buxoro guruhi
Toshkentim
02:58
Afsona
Erka qiz
03:30
Buxoro guruhi
Mustaqillik
04:13
Afsona
Bahorim
03:37
Afsona
Aybim
04:22
Bunyod
Xamon yuragimda
04:29
Bunyod
So'zlamoq oson
05:18
Bunyod
Oilada
02:55
Bunyod
Nilufar
04:07
Bunyod
Neralara gidam
03:32
Bunyod
Javobing yo'q
03:16
Bunyod
Ishqingda
03:44
Bunyod
Henna
03:13
Bunyod
Hayde
03:22
Bunyod
Halime
03:21
Bunyod
Ayriliq
05:18
Bunyod
Alishmasman
03:07
Botir & SeTanho
Yoshlik
03:44
Botir & Ezoza
Buvijon
03:24
Botir
Toshkent
03:53
Botir
Super oqshom
02:47
Botir
Quyoncham
02:50
Botir
O'qishim kerak
03:12
Botir
Aka-uka
03:05
Botir
Maktab
03:41
Botir
Gde shum
03:08
Botir
Do'stlik va muhabbat
02:59
Botir
Bayram
03:04
Botir
All of you
02:38
Botir
Aka-singil
02:53
Botir
Akajon
03:01
Bolalar & Sayatash
Yaralangan yurak
03:52
Bolalar & Sayatash
Mumkin emas
04:24
Bolalar
Yarmimsan
03:20
Bolalar
Xali oldinda
04:52
Bolalar
Sovg'a
05:38
Bolalar
Popuri
10:15
Bolalar
Sevgi
04:56
Bolalar
Naga-nega
04:07
Bolalar
Nahotki
04:32
Bolalar
Men uchun
03:25
Bolalar
Mama (мама)
04:17
Bolalar
Keldingmi
03:17
Bolalar
Kechir
05:02
Bolalar
Jonginam
03:51
Bolalar
Bilsang edi
04:14
Bolalar
Bilsang edi (long)
04:59
Bolalar
Asragin meni
03:29
Bolalar
Afsus
04:22
Bojalar
Ne mogu (Не могу)
04:11
Bois
Muhabbat
04:00
Boburxo'ja Tillaxo'jayev
Yonaman yor
03:51
Bilol
Qaynona
03:44
Bayram
Yomg'ir
03:22
Baxtiyor Hafizov
Yorijonim
03:31
Baxtiyor Hafizov
Qizlar
03:21
Baxtiyor Hafizov
Kiprik
03:37
Baxtiyor Hafizov
Jonim
03:29
Bahrom Nazarov
Shu sevgi
03:12
Bahrom Nazarov
Bas go'zal
03:59
Shahzoda
Uchkuduk
03:32
Shahzoda
Lyublyu tebya (Люблю тебя)
03:41
Shahzoda
Chetyre shaga (Четыре шага)
03:35
Yashin
Sog'indim
03:25
Yashin
Parvo etib kel
03:03
Yashin
Yoqimtoy qiz
03:41
Yashin
Gulnora
03:31
Yahyo Muzibov
Elati
02:58
Yahyo Muzibov
Muborak bo'lsin
03:53
Yahyo Muzibov
Do'mbiram
03:15
Yagona & Samandar
Sen o'zing
04:22
Davron Shanson
Rodinka (родинка)
03:00
Davron Shanson
Yoshlik k/f-dan
04:05
Bois
Maftun bo'ldim
02:57
Bois
Kozak (ukraincha)
03:26
Bois
Gazli (ukraincha)
03:06
Bois
Gazli (uzb-ukr)
03:06
Bois
Beg'uborim
03:23
Bois
Bayram
02:48
Afrosiyob
Yor ketaman
03:09
Afrosiyob
Orzu qilasan
03:24
Adelina
Unut meni sevma meni
02:56
Adelina
Osmon
03:18
Adelina
Navro'z
02:27
←
1
…
8
…
16
17
18
19
20
…
28
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00