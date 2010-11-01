Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Alisher Ro'zmetov
Malikamsan
03:28
Zaur Aliyev
Go'zal qiz
03:50
Alisher Ro'zmetov
Kulgiching
02:17
Zarinabonu
Hayot charxpalagi
03:54
Zarinabonu
Say that you love me
04:17
Zarinabonu
Sarvinoz
03:43
Zarinabonu
Qayt azizim
03:28
Alisher Ro'zmetov
Bu kecha
03:37
Zarinabonu
Oydin kechada
04:28
Zarina
Yulduzlar
03:47
Zarina
Yo'llarimni to'sma-to'sma
03:27
Zarina
Yolg'izim
04:21
Alisher Fayz
Yonimda
03:40
Zarina
Tunlar
03:52
Zarina
Sog'inch
04:30
Zarina
Sevmayman
03:28
Alisher Fayz
Yetolmayman
04:19
Sevinch
Popuri
05:12
Zarina
Sevgilim
04:24
Zarina
Oydin kecha
04:27
Sevinch
Oqshomlar
03:09
Zarina
Muborak
02:44
Sevinch
Mahallam
03:23
Zarina
Looking in
03:16
Alisher Fayz
Sog'indim
03:30
Sevinch
Gulla Toshkent
02:46
Zarina
Kelmading
04:38
Sevinch
Gul
02:59
Zarina
Kechir
03:49
Alisher Fayz
Qaydasan
03:43
Zarina
Jonim
03:32
Zarina
Firoq
03:37
Sevara Nazarxon
Sani deb (Shahriyor)
03:49
Alisher Fayz
Ko'ylak
03:51
Zamira Oripova
Shaydoim
04:19
Zamira Oripova
Kuch adolatda
03:47
Sevara Doniyorova
Sevib yashayman
03:59
Zamira Oripova
Dunyo
03:43
Zamira Oripova
Bevafo
03:31
Sevara Doniyorova
Omon yor
03:11
Sevara Doniyorova
Kelma
03:50
Sevar
Va'dangda turmading
04:02
Alisher Fayz
Bilolmadim
03:03
Sevar
Senga faqat
02:56
Setora
Yo'q zaharga
03:51
Alisher Botirov
Yonaman
02:48
Alisher Botirov
Ko'rmaganni ko'rgani qursin
03:38
Sahar
Yonimda
04:38
Sahar
Ya ustal (Я устал)
04:10
Alijon Isoqov
Yonayin 2
03:43
Alijon Isoqov
Suydirma
03:33
Alijon Isoqov
Sen
04:16
Sahar
Дождь разлуки
04:25
Sahar
Oh bu go'zal qizaloq
03:49
Sahar
Oblaka (Облака)
04:03
Alijon Isoqov
O'zbegim qizlari
04:20
Sahar
Charchadim
04:10
Sahar
Bulut
04:01
Sahar
Ah eta devochka (Ах эта девочка)
03:49
Sarvar Masharipov
Sog'inch
03:30
Sarvar Masharipov
Malikam
03:02
Sardor Rahimxon
Hayot
04:20
Sardor Rahimxon
Tam za tumanami (Там за туманами)
03:27
Sardor Rahimxon
Oh nimalar
03:01
Sardor Rahimxon
Malika
03:06
Sardor Rahimxon
Faryod
03:38
Zamir
Tunlar
03:32
Sardor Rahimxon
Bir qarab qo'y
04:02
Sardor Rahimxon
Baxtli bo'l
03:19
Sardor Rahimxon
Baxting
03:28
Sardor Rahimxon
Aytmaydi
03:48
Sardor Rahimxon
Assalom Navro'z
03:13
Sardor Ismoilov
Kataman
03:41
Sarbon
Sevgilim
03:24
Sarbon
Asal qizim
03:05
Sanjarbek Ismoiliy
Tello
03:56
Sanjarbek Ismoiliy
Ra'no
03:49
Sanjarbek Ismoiliy
Eski shahar
03:24
Sanjar Usmonov
Mayli
04:25
Zafarbek Usmonov
Yor yor
03:46
Zafarbek Usmonov
Sux pari
03:44
Zafarbek Usmonov
Surxoncha
03:22
Zafarbek Usmonov
Sevgimsan
04:10
Zafarbek Usmonov
Qalbimda
03:39
Zafarbek Usmonov
Omon yor
03:33
Sanjar Shodiyev
O'ylar edim
05:18
Sanjar Shodiyev
O'ylar edim (qisqa)
03:36
Samras
Yoningda
03:44
Samras
Seni sevaman
04:22
Samir
Yonimda
04:47
Samir
Senga baxsh etdim
03:55
Samir
Maftun ko'ziga
03:22
Samir
Aldaganim yo'q sizni
03:50
Samar Qambarov
Marvarid
03:59
Surayyo Qosimova & Samandar
Kutganim
03:16
Samandar
Shaydo majnun
03:02
Samandar
Poteryav tebya (Потеряв тебя)
04:08
Salimjon Xo'jamberdiyev
Yonaman
03:13
Salimjon Xo'jamberdiyev
Qora qosh
03:01
Salimjon Xo'jamberdiyev
Oy yuzginam
03:08
←
1
…
8
9
10
11
12
…
20
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00