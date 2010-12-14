Shirina - Ustozlar

Shirina — Ustozlar
Ijrochi: Shirina
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 185
Hajmi: 8.80 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ustozlar» — Shirina ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 14-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 185 marta tinglangan. Shirina ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yoshlikda bergan ko'ngil», «Ayting yorimga», «Kechayu kunduz».

Shirina - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00