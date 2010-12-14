Shirina - Ustozlar
|Ijrochi:
|Shirina
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|185
|Hajmi:
|8.80 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-12-2010
Qo'shiq haqida
«Ustozlar» — Shirina ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 14-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 185 marta tinglangan. Shirina ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yoshlikda bergan ko'ngil», «Ayting yorimga», «Kechayu kunduz».
Shirina - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.