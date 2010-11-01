Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Iskander Musayev
Alyoshka (Алёшка)
03:23
Iroda Yusupova
Yorim dema
04:05
Iroda Yusupova
Vatan
03:15
Iroda Yusupova
So'rama
02:56
Husan Sodiqov
Sevgan yuragim
03:51
Iroda Yusupova
Qo'limizda kelajak
03:01
Husan & Jamshid Abduazimov
Onajon
04:19
Husan
Yig'lolmadim
04:08
Husan
Yig'lar yurak
03:37
Husan
Sog'indim
02:55
Iroda Iskandarova
Ofitser
03:28
Husan
Sevgilim
03:38
Husan
Sahro kabi (remix)
03:05
Iroda Iraliyeva
Hoy yigit
03:18
Husan
Sahro kabi
04:20
Iroda Iraliyeva
Turkcha
05:13
Husan
Orzular (trancemix)
03:38
Iroda Iraliyeva
O'jar
03:37
Husan
Orzular
03:22
Husan
Ne uchun
03:13
Ulug'bek Rahmatullayev & Iroda Iraliyeva
Miniyubka
04:10
Husan
Ne kerak
03:55
Husan
Muhabbatim
03:31
Iroda Iraliyeva
Avf etmadim
03:38
Husan
Baxtli bo'lay
03:30
Iroda Dilroz
Tohiri yo'q Zuhrolar
03:43
Iroda Dilroz
Sevishimni bilmaysan
03:26
Iroda Dilroz
Sevgi taqdiri
03:58
Iroda Dilroz
Qanday baxtliman
04:16
Iroda Dilroz
Go'zal Toshkent
03:38
Iroda Dilroz
Ey vox sanam
03:52
Indi & Farrux
Go'zal bu dunyo
04:43
Indi
Sevgi
03:45
Indi
Sevadi
03:31
Indi
Ozodman
03:16
Indi
Agar eslasang
04:12
Ilhom Farmonov
Zar do'ppi
04:17
Ilhom Farmonov
Yorni seving
03:46
Ilhom Farmonov
Yoqasan
03:43
Ilhom Farmonov
Linda
03:38
Ilhom Farmonov
Layli va Majnun
03:04
Ilhom Farmonov
Kulsang
03:07
Ilhom Farmonov
Intizor
03:23
Ilhom Farmonov
Go'zalsan
03:07
Ilhom Farmonov
Burmali qiz
04:07
Ibrohim Jiyanov
Do'stlar (O'ktam Kamalov)
03:23
Ibrat Hayitmetov
Vatan
04:25
Ibrat Hayitmetov
Sevishganlar
03:38
Ibrat Hayitmetov
Sevilmadim
04:29
Ibrat Hayitmetov
Muhabbat
04:10
Ibrat Hayitmetov
Laylo
03:20
Ibrat Hayitmetov
Kechir
03:50
Ibrat Hayitmetov
Izlarman
04:06
Ibrat Hayitmetov
Ayol
05:22
Gulnoza Mumtoz
Yigitlar
03:50
Gulira'no Avazova
Kim bilar
03:24
Gulira'no Avazova
Atirgul
03:23
Mavluda Asalxo'jayeva & Guli Asalxo'jayeva
Saroylar
04:09
Guli Asalxo'jayeva & Ibrohim Jiyanov
Ty i ya
03:31
Guli Asalxo'jayeva
Tovlanaman
05:01
Guli Asalxo'jayeva
Sho'x yigit
03:33
Guli Asalxo'jayeva
Qizil olma
03:49
Guli Asalxo'jayeva
O'n sakkiz yosh
03:25
Guli Asalxo'jayeva
Muhabbat
03:56
Guli Asalxo'jayeva
Kelinlar
03:28
Guli Asalxo'jayeva
Izladim
04:28
Guli Asalxo'jayeva
Doka-ro'mol
03:51
Guli Asalxo'jayeva
Bolajon
04:12
Guli Asalxo'jayeva
Ayol
04:13
Guli Asalxo'jayeva
Alam
03:41
G'olib Hojiev
Sog'intirib
03:35
G'ayrat Usmonov
Yomonlar
03:32
G'ayrat Usmonov
Ucholmasam
03:22
G'ayrat Usmonov
San-san
03:55
G'ayrat Usmonov
Qadam
04:01
G'ayrat Usmonov
Ona
04:08
G'ayrat Usmonov
Nizolim
03:22
G'ayrat Usmonov
Netay
03:57
G'ayrat Usmonov
Muhabbat
03:54
G'ayrat Usmonov
Ko'zimda paydo
03:41
Gagash
Laylaxonum
03:01
Feruza Latipova
Seni sevaman dema
03:15
Feruza Jumaniyozova & Asilbek Negmatov
Aytishuv
05:34
Feruza Jumaniyozova
Vohayla
03:28
Feruza Jumaniyozova
Ona
05:02
Feruza Jumaniyozova
Fido o'zim
03:03
Feruza Jumaniyozova
Amigo
02:55
Fazo
Janob hech kim
03:12
Fayoz
Yolvoraman
04:20
Fayoz
Hayot bu sen
03:15
Fayoz
To'ydan keyin
02:58
Fayoz
Toshkent
03:12
Fayoz
Mani tanla
03:14
Fayoz
Kelinoyijon
03:00
Fayoz
Kechir maktab
03:44
Zarba
Sen bilan bo'lsam
04:22
Zarba
O'zbekcha
03:53
Zarba
Yallamayorim
03:44
Zarba
Digi-digi
04:02
Otaxon Isomiddinov
Yuzingni bir ko'rdim
03:40
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