Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Habib & DFM
Lola
02:40
Vahhobiddin Ziyo
Yurtim
04:03
Vahhobiddin Ziyo
Parivash
03:04
Vahhobiddin Ziyo
O'yna
03:12
Vahhobiddin Ziyo
Jonim
03:15
Vahhobiddin Ziyo
Gulbozor
02:58
Vahhobiddin Ziyo
Dildirim
02:49
Vahhobiddin Ziyo
Alvido
04:27
Sharq
Sen
04:14
Sharq
Gulim
03:59
UzTim & J'Sulton
Yangi yil
03:03
UzTim & Botir
Salom
03:27
UzTim & Asal
Yor-yor
03:22
UzTim
Sen'yorita
03:14
UzTim
Sen emasmu
03:22
UzTim
O'zbegimni qizlari
03:40
UzTim
Nozli farishtam
03:48
UzTim
Nolimayman
03:30
UzTim
Jon yorim
03:04
UzTim
Bir dona
03:16
Umid Shahobov
Toshkent
03:58
Umid Shahobov
Quyosh botib
04:39
Umid Shahobov
Navro'z
03:27
Umid Shahobov
Keraksan
03:50
Umid Shahobov
Dukur-dukur
03:16
Umid Shahobov
Dildora
03:45
Umid Azizxon
Toshkent
03:09
Umid Azizxon
Sog'inasan
04:25
Umid Azizxon
Sevgi bu hayot
04:06
Umid Azizxon
Sevgi bu hayot (remix)
03:08
Umid Azizxon
Qora qoshli
03:50
Umid Azizxon
Navro'z (remix)
03:10
Umid Azizxon
Meni unut
03:56
Umid Azizxon
Go'zalsan
03:08
Umar Shamsiyev
Ne foyda
03:53
Umar Shamsiyev
Ajoyib kulasiz
03:36
Umar
Menikisan
03:36
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevgan yoring yo'q
03:35
Ulug'bek Rahmatullayev
Sen ketding
04:17
Javlonbek Olimov
Sevarman
04:27
Ulug'bek Rahmatullayev
Ona (monolog)
04:40
Jasurxan Gaipov
Hushro'y
03:12
Jasurxan Gaipov
Taqdir shu ekan
02:47
Ulug'bek Rahmatullayev
Devona
03:43
Jasurxan Gaipov
Talpinaman
02:38
Ulug'bek Ismailov
Unutgin
03:47
Jasurxan Gaipov
Qora ko'zlar
04:05
Jasurxan Gaipov
Men yolg'izman
03:45
Jasurxan Gaipov
Men sevaman
04:23
Ukfora
Tanho
03:06
Jasurxan Gaipov
Gulim
04:46
Jasurxan Gaipov
Do'stim
04:01
Ukfora
Sen deb yashayman
03:46
Jasur Mirsagatov
Sevgilim
04:19
Jasur Mirsagatov
Habibam
03:23
Tamara Avetisova
Tashkent
02:56
Sohibjon To'xtaboyev
Notanish qiz
03:45
Jasur Mirsagatov
O'zbek bolasi (Odilxon Kamolov chiqishidagi musiqa)
05:08
Jasur Mirsagatov
Layli
04:24
Jasur Mirsagatov
Go'zalim bahor
03:58
Sohibjon To'xtaboyev
Gulbahorim
03:46
Jasur Mirsagatov
Askar bo'laman
03:47
Janona
Sovchi
03:40
Janona
Onajonim
04:52
Janona
Olovli sevgi
03:00
Janona
Niqob
03:35
Janona
Mani yuragim yonar
03:16
Janona
Jonim
03:57
Janona
Jonginam janonangman
03:27
Janona
Bahor
03:36
Azizbek Bekmurodov
Nozi bor
04:10
Aziza Xalilova
Sog'inch
03:48
Aziza Jonim
Yo'q
03:42
Aziza Jonim
Hayoling
03:09
Aziza Jonim
Sevganing
03:32
Aziza Jonim
Sen
03:46
Aziza Jonim
Rozimasman
03:54
Aziza Jonim
Qayda bor
03:03
Aziza Jonim
Ota
03:38
Aziza Jonim
Ikki hayot
04:10
Aziza Jonim
Dunyo
03:04
Aziza Jonim
Borman
04:27
Aziza Jonim
Bo'ladimi
04:13
Aziza Jonim
Ayol taqdiri
03:18
Aziz Rametov & Sheroz
Unutmagin
04:04
Aziz Rametov & Otabek
Bas
04:28
Nilufar Usmonova & Shohruhxon
Barchasi senga
05:01
Shohruhxon
Yoringman
03:13
Shohruhxon
Yarim baxt
05:05
Shohruhxon
Hayolim senda
04:14
Shohruhxon
Sochlari tolim
03:32
Shohruhxon
SMS
03:43
Shohruhxon
Sevarim
03:21
Shohruhxon
Oy chiqmagan bu oqshom
03:56
Shohruhxon
Senda
04:35
Shohruhxon
Qoshini qarosi
03:43
Shohruhxon
Moda
03:31
Shohruhxon
Milliycha
03:17
Shohruhxon
Labingdan
03:27
Shohruhxon
Kechir
03:39
←
1
…
3
4
5
6
7
…
15
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00