Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Nodira Karimova
Sog'inch
04:37
Nodira Karimova
Qizg'onaman
03:24
Nodira Karimova
Qadar
03:10
Nodira Karimova
Kim-kim
03:16
Nodira Karimova
Jonimey
03:08
Nodir Tursunov & Dilbar Rajabova & Ma'mur Sultonov
Yangi yil
02:58
Nodir Tursunov
Nozlaringdan
02:54
Aziya
Sevgilim
03:59
Nigora Soim
Sevgi so'zlari
03:22
Nigora Soim
Salom ey ishq
03:21
Nigora Soim
Men o'zimni sevaman
03:31
Nigora Soim
Ko'nglimni ol
03:03
Nigora Soim
Dil izhori
03:35
Nigina Nabiyeva & Samandar
Hilila
02:17
Nigina Nabiyeva
Yuragimda
03:53
Nigina Nabiyeva
Qarg'alar
03:27
Nigina Nabiyeva
Elim
03:26
Nigina Nabiyeva
Dutorim
03:38
Nigina Nabiyeva
Dardim
02:51
Nigina Nabiyeva
Ayt
03:22
Nigina (littlegirl)
Ukajon
03:34
Nafosat Jo'rayeva
Yana shamollar
04:56
Muhammad Ahmad
Qizcha
03:09
Mustafo
Yurak
04:55
Mustafo
Uylanib olaman
03:35
Mustafo
Kichkinadir
02:43
Mustafo
Kaymak
03:07
Mushtariy
Samarqand
02:46
Mushtariy
Nozanin
04:04
Murodjon Ergashev
Kel
03:40
Murod Xo'jamberdiyev
Ketma yonimdan
03:36
Murod Rahmatullayev
Xayr yor
04:14
Murod Manzur
Nozli-nozli
03:32
Murod Manzur
Pora qildi
03:24
Murod Manzur
O'zingsan
03:31
Munojat
Tomchi yosh
04:06
Munojat
Sevganim sensan
04:45
Munojat
Oy yuzginam
03:51
Munojat
Ko'zlarimda yosh
04:02
Munojat
Aka qoshimga qarang
03:51
Munisa Rizayeva
Sevgilim
05:11
Mohirjon Umarov
Ota
03:49
Mohirjon Umarov
Kelgin saman
03:22
Mirjamol
Rumba
02:49
Mira & Oybek.uz
Prinsess
03:22
Mira & Diana
Chujoy (Чужой feat Diana)
03:45
Mira & Companiya
Qaydasan
03:46
Mira & Companiya
Nozlanajakdir
03:11
Mira & Companiya
Nikomu
04:32
Mira & Companiya
Moya zvezda
03:29
Mira & Companiya
Alyor
03:56
Mira & Amina
Ne znayu
03:27
Mira & Amina
Azizim
04:24
Mira
Vechnaya lyubov' (Вечная любовь)
03:00
Mira
N nebe (В небе)
03:04
Mira
Samarqand
03:20
Mira
O'zbekiston
03:24
Mira
Net tebya (Нет тебя)
03:18
Mira
Bora-bora
03:24
Mavluda Asalxo'jayeva & Guli Asalxo'jayeva
Sevgidan voy
04:08
Mavluda Asalxo'jayeva
Pushmon (Pushaymon)
04:04
Mavluda Asalxo'jayeva
Meni sev
03:46
Mavluda Asalxo'jayeva
Bag'ritosh
04:30
Masrur Usmonov
O'zbek qizlari
03:19
Masrur Usmonov
Gulim
03:59
Marvarid
Yumalab
04:15
Marvarid
Vostok
04:13
Marvarid
Sho'x qizlar
02:51
Marvarid
O'yinchoq
03:02
Marvarid
Osmon
03:27
Marvarid
Mama (Mushtariy)
03:43
Marvarid
Mama (Firdavs)
02:59
Marvarid
Erkatoy
03:34
Marvarid
Doira
03:42
Marvarid
A'lo
04:00
Marvarid
Akajon
04:07
Markaz
Toshkent-city (pilot)
03:46
Marjona
Hayot
04:02
Marjona
Habibim
04:21
Marjona
Sevgim uchun yashayman
04:10
Marjona
Dema
04:16
Manzura & DJ Anonim
Mo'jizali tun
03:53
Manzura
Zor-zor
04:03
Manzura
Tasodif emas
03:35
Manzura
Sendaylar ko'pde
03:06
Manzura
Meni sev
03:47
Manzura
Majnun va Layli
03:38
Manzura
Bilaman
03:19
Mansurxon Nurmatov
Sog'indim
03:49
Mansurxon Nurmatov
Sog'inar
03:49
Mansurxon Nurmatov
Shabnam
04:00
Mansurxon Nurmatov
Nozli
03:30
Mansurxon Nurmatov
Alomat
03:31
Mansur Habibov
Setora
03:01
Mansur Habibov
Qaro
04:23
Mansur
Zilola
03:37
Mansur
Shaydo
04:06
Mansur
Araz
03:40
Madina Mumtoz & Samandar
Dil izhori
03:38
Madina Mumtoz & Ergash Hojiyev
Buloq bo'yida
03:50
←
1
2
…
10
11
12
13
14
…
22
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00