Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Jahongir Otajonov
Gulinoz
03:29
Samandar
Bor deya
03:23
Jahongir Otajonov
Etdik
04:39
Jahongir Otajonov
Ayol makri
03:21
Samandar
Baxtim seni qo'lingda
03:56
Samandar
Asal
03:29
Jahongir Otajonov
Alishmayman
03:52
Samandar
Alvido
03:27
Sakina
Yuragim senda
02:53
Sakina
Yoqadi
03:02
Jahongir Ne'matov
Ishonchin bor
04:34
Saidxo'ja
Sarob
03:48
Saidxo'ja
O'zingsan
03:47
Saida'lo Yusuf
Sog'indim
03:35
Javohir Murodxon
Baxtliman
03:10
Saida'lo Yusuf
Aytaqolgin
03:41
Saida
Yana bir imkon
03:16
Saida
Sening umring
03:30
Saida
Juravli (Журавли)
04:07
Saida
Faqat meni
03:39
Said Xolmatov
Yor o'tadi
02:50
Sahar
Yomg'ir
05:08
Sahar
Yolg'iz
04:32
Sahar
We are the champions
02:54
Sahar
Styuardessa po imeni Janna
04:07
Sahar
Sevgilim
04:02
Sahar
Sendan
03:04
Sahar
Prosto lyubov' (Просто любовь)
04:27
Sahar
O'zga bir ishq
04:27
Sahar
O'sha sizmi
04:55
Sahar
Meni izlama (minus)
05:14
Sahar
Lola
04:37
Sahar
For you
04:37
Sahar
Fasl
04:38
Larisa Dalina
Obnajyonnaya dusha
03:51
Sadaf
Ziyoda
03:31
Sadaf
Yo'llar
05:28
Sadaf
Xo'p demading
03:00
Sadaf
Shoshma sanam
03:31
Sadaf
Sevmadim
03:54
Sadaf
Seni o'ylayman
05:00
Sadaf
Qora ko'z
03:31
Sadaf
Qolmadi armon
02:50
Sadaf
Oyxon
03:07
Sadaf
Oy malagim
03:33
Sadaf
Oy jamol
03:08
Sadaf
Oy jamol (retro)
03:21
Sadaf
Nozanin (retro)
02:45
Sadaf
Netay
03:27
Sadaf
Nazokat
03:44
Sadaf
Muhabbat lazzati
03:38
Sadaf
Kel-kel
03:35
Sadaf
Guli
04:06
Sadaf
Guli (retro)
03:55
Sadaf
Go'zal
03:21
Sadaf
Bayram
03:23
Sadaf
Aylanayin
03:53
Sadaf
Armon bo'ldi muhabbat
04:12
Sadaf
Armon
03:50
Sadaf
Andijon
03:55
Sabina
Yomg'ir
03:38
Sabina
Ishongandim
03:25
Shahzoda
Lyublyu tebya (dancemix)
03:40
Mahmud Namozov
Bolalik
03:40
Xushnudbek Tohirov
Kel-kel
03:50
Husan
Bilaman
03:48
Xurshida
Sevgilim
03:51
Xurshida
Kutasan
03:27
Xurshida
Armon
03:28
Hojimurod Bekchanov
Yorsiz ta'timas bahor
03:10
Hojimurod Bekchanov
Humor
03:17
Hojimurod Bekchanov
Vino (Вино)
03:41
Hojimurod Bekchanov
Oq ko'ylak (remix)
03:08
Hojimurod Bekchanov
Oq ko'ylak (clubmix)
03:46
Hojimurod Bekchanov
Netay
03:11
Hojimurod Bekchanov
Allo-allo
03:13
Hoji Akbar
Voy dod
03:45
Hoji Akbar
Muborak
03:52
Hilola Hamidova
Yoriman
03:04
Hilola Hamidova
Subhidamda
02:59
Hilola Hamidova
Sevdim mana
03:12
Hilola Hamidova
Qaysar yigit
03:35
Hilola Hamidova
O'zbegimni qizlari
03:35
Hilola Hamidova
Arazchi
03:10
Xayrulla Vahobov
Sanam
03:16
Xayrulla Vahobov
Nargiz
03:49
Xayrulla Vahobov
Go'zal qiz
02:50
Xayrulla Vahobov
Eslayman 2
03:58
Xayrulla Vahobov
Eslayman 1
05:15
Hamroz
Sevgi sharobi
03:50
Hadiya
Yalli
02:52
Hadiya
O'yna-o'yna
02:46
Habibullo Shamsiyev
Qalam qosh
04:31
Habibullo Shamsiyev
Mahliyo
03:43
Habibullo Ortiqov
Yoqay deb
03:45
Habib & DFM
Sog'indim
03:08
Habib & DFM
Shamol
02:52
Habib & DFM
Sevma
03:56
Habib & DFM
Seni eslasam
03:03
Habib & DFM
Qachon
03:20
←
1
2
3
4
5
6
…
14
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00