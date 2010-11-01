Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Salimjon Xo'jamberdiyev
Jimir-jimir
03:40
Saidjamol
Yolg'on sevgi
03:21
Saidjamol
Tunlari bedorman
04:00
Saidjamol
Sen bilan hayot
03:19
Saidjamol
Alloma Leyla
03:19
Said Ahmedov
Surating
04:05
Safar
Yaz geldi
03:12
Safar
Yashaysan
04:02
Safar
Ya tab tab
04:19
Safar
Uchquduq
04:24
Safar
Tasavvur
03:55
Safar
Sen bo'lmasang
04:01
Safar
Bring me to Life
03:54
Qunduz To'ychiyeva
Panoh
04:07
Parvoz
Voy jonim
02:59
Ozoda Abdullayeva
Qoshi qarosi
03:41
Ozoda Abdullayeva
Mani jonim
03:26
BoB & Zafar
Armondaman
03:53
Zafar
Zuxra
03:32
Zafar
Yurak urar sekin
03:07
Zafar
Xiyonat
04:00
Zafar
Sevsa
03:23
Zafar
Qalbimda yo'q (remix)
03:57
Oyxon Iforzoda
Hayajondaman
03:54
Oyxon Iforzoda
Sevdim seni
04:15
Zafar
Qalbimda yo'q
05:06
Zafar
Qayg'u
03:48
Zafar
Orzular shahri
03:11
Zafar
Kuz shamoli
04:24
Zafar
Kuz shamoli (remix)
04:34
Zafar
Izlaganim
03:35
Zafar
Bo'ladi yaxshi
03:17
Oyxon Iforzoda
Sen
03:08
Yulduz Usmonova & Obid Asomov
Lalixon
06:25
Yulduz Usmonova
Tanxo (faet DJ Pilligrim)
03:49
Yulduz Usmonova
Yuztadan Bitta
03:12
Yulduz Usmonova
Yursin karvonlar
05:08
Yulduz Usmonova
Yoppasiga
03:55
Yulduz Usmonova
Yana bahor
03:59
Yulduz Usmonova
Tanxo ko'chada
04:57
Yulduz Usmonova
O'zbekiston
05:54
Yulduz Usmonova
O'tadi
03:40
Yulduz Usmonova
Oq kema
04:40
Yulduz Usmonova
O'p
04:01
Guli Asalxo'jayeva
Sevsang sevaman
03:35
Oypopuk Eshonxonova
Yolg'on
05:28
Oypopuk Eshonxonova
Soyangda
04:19
Oypopuk Eshonxonova
Shaydosan
03:43
Oypopuk Eshonxonova
Nozi baland bo'ladi
03:31
Oypopuk Eshonxonova
Gulzorim
03:51
Oypopuk Eshonxonova
Dunyo
04:48
Oypopuk Eshonxonova
Adashdim
03:46
Oybek Rixsibekov
Xayr
03:55
Oybek va Nigora
Meni kechir
03:16
Oybek va Nigora
Dardlarim ol
04:18
O'tkirbek Abdullayev
Sevaman
03:39
O'tkirbek Abdullayev
Asradim
03:58
O'tkirbek Abdullayev
Sanam
03:42
O'tkirbek Abdullayev
Dardim
03:18
O'tkir Madaminov
So'ngi bor
04:40
Otash
Yonaman
03:34
Otabek Mutalxo'jayev & Hojiakbar Mirzo & Murod Shokirov
Maktab
03:33
Nilufar Usmonova & Otabek Mutalxo'jayev
Mayli
03:37
Otabek Mutalxo'jayev
Yurak
03:10
Otabek Mutalxo'jayev
Yillarim
04:16
Otabek Mutalxo'jayev
Shunqor
03:49
Otabek Mutalxo'jayev
Sevar yorim
03:28
Otabek Mutalxo'jayev
O'zbekiston
03:23
Otabek Mutalxo'jayev
O'sha-o'sha
03:24
Otabek Mutalxo'jayev
Netayin
04:02
Otabek Mutalxo'jayev
Navro'z
03:02
Otabek Mutalxo'jayev
Kechalar
03:56
Otabek Mutalxo'jayev
Do'rma
03:04
Askar Madamin
Turk
03:56
Askar Madamin
To'y
03:53
Askar Madamin
Siganko
03:31
Askar Madamin
Oqqushginam
04:21
Orion
Hayot
03:40
Orion
Sog'inch
03:38
Orion
Qora ko'zli jayron
03:44
Orion
Farishtam
04:13
Orion
Bu kalb
04:27
Orion
Birga
03:33
Orion
Bilyarsan
04:00
O'lmas Olloberganov
Surma
03:37
O'lmas Olloberganov
Ey muhabbat
05:47
O'lmas Olloberganov
Azizim
04:42
O'ktam Kamalov
Do'stlar (Ibrohim Jiyanov)
03:23
O'ktam Kamalov
Ozormidi
03:38
O'ktam Kamalov
Kutaman
03:28
O'ktam Kamalov
Joginam
04:14
O'ktam Kamalov
Go'zal yorim
04:41
O'ktam Kamalov
Bale-bale
03:31
Ogabek Sobirov
Boqib-boqib
03:38
Nurmirzo Qurbonov
Tabassum
03:49
Nurmirzo Qurbonov
Pari
03:26
Nozikxon
Nigohingdan taralgan quvonch
03:27
Nodirbek Halimov
Ranjima
03:25
Nodirbek Halimov
Nargiz
03:23
Nodira Karimova
Yondirib
03:41
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