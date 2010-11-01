Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Setora
Yonma
04:25
Setora
Yonadi
04:04
Setora
Yomg'ir
04:05
Setora
Yolg'izlik
04:12
Setora
Yasmin
03:37
Setora
Yangi yil
04:15
Setora
Hiylagar ayol
04:24
Setora
Xayr endi
03:23
Setora
Hayot
04:06
Setora
Hammasi tamom
04:47
Setora
To'y-to'y
03:29
Setora
Ty gde-to (Ты где-то)
04:39
Setora
Sog'inaman
05:18
Setora
Singlim
03:30
Setora
Sezimde qaytem to'lag'an
04:18
Setora
Sevgi qaydasan
03:04
Setora
Sevgi bo'lsa
03:36
Setora
Seni-dani
02:47
Setora
Senga
04:26
Setora
Sen o'zing
03:07
Setora
Sen jonim
04:08
Setora
Sen bo'lmasang
05:12
Setora
Save love
03:35
Setora
Rahmani
04:51
Setora
Qora ko'zing
04:24
Setora & Hamal
Qaytgin
03:30
Setora
O'zbegim
04:44
Setora
Ohim (remix)
03:41
Setora
O'tgan o'tdi
04:30
Setora
Onalar mo'tabar
04:42
Setora
Omon bo'l
04:56
Setora
Ne bo'lsa ham
03:57
Setora
Ne bo'lar
03:21
Setora
Navro'z
03:00
Setora
Na vostoke (На востоке)
03:57
Setora
Muhabbat yoki o'lim
03:56
Setora
Man uchaman
04:09
Setora
Leti (Лети)
04:01
Setora
Kuz
04:01
Setora
Ey qahri qattiq
04:15
Setora
Eshagim
03:29
Setora
Elim
03:23
Sevara Nazarxon & Setora
Dugona
03:29
Setora
Chimirma
03:42
Setora
Bu oqshom
04:08
Setora
Bitta o'zim
05:15
Setora
Aytolmasman (slowmix)
04:16
Setora
Aytgin sen
05:12
Setora
Ayirmagin
03:24
Setora
Hor etmang sevgini
03:50
Setora
Hayotim
05:07
Setora
Hayolan
03:38
Setora
Sog'inchlarim
03:34
Setora
Sen unga ishonma
03:49
Setora
Sen mening
03:00
Setora
O'ylab seni
03:30
Sarvara
Yo'q-yo'q
03:18
Sarvara
Yondim
04:02
Sarvara
Hastijonim
03:00
Sarvara
Ukamni haydamang
03:48
Sarvara
Muhabbat
03:36
Sarvara
Mehmonsan
04:20
Sarvara
Mandan ketma
03:30
Sarvara
Ishonib senga
03:12
Sarvara
Ayb sendami
03:53
Joziba
Sen uchun
03:50
Joziba
O'tasan
04:08
Joziba
Ko'z tegmasin
04:20
Joziba
Kechalari uxlolmayman
04:05
Joziba
Bedor kechalar
03:45
Sitora Ahmedova
Onajon
03:39
Sitora Ahmedova
Nega unaqa
03:07
Sitora Ahmedova
Mayli-mayli
03:42
Sitora Ahmedova
Ertak hayot
04:02
Sitora Ahmedova
Bevafo yor
03:24
Sitora Ahmedova
Achinaman
03:50
Sherbek Shodiyev
Yulduzli tonglar
03:49
Sherbek Shodiyev
Seni sevib
04:45
Sherbek Shodiyev
Jonim
03:21
Sharof Muqimov
Vatan
03:12
Sharof Muqimov
Sevgimga ishon
04:18
Sharof Muqimov
Sen hayolimsan
04:10
Sharof Muqimov
Ona
04:17
Sharof Muqimov
Nilufar
04:04
Sharof Muqimov
Muhabbat
03:25
Sharof Muqimov
Mayin ovozlaring
03:52
Sharof Muqimov
Malika Budur
04:00
Sharof Muqimov
Maktabim
04:09
Sharof Muqimov
Kutgan gulim
03:58
Sharof Muqimov
Jonim seni (remix)
03:11
Sharof Muqimov
Izlayman
03:46
Sharof Muqimov
Bunchalar yiroqda
03:47
Sharof Muqimov
Ayibdorman
04:24
Jasur Umirov
Yuribmanda (So'rama)
03:13
Jasur Umirov
Ruxsoring (remix)
03:51
Jasur Umirov
Oysha (remix)
03:35
Jasur Umirov
Daryolar bo'yida
03:22
Jasur Umirov
Bilaman ranjigansan
03:24
Komila Maqsudxo'jayeva
Otajon
03:11
Komila Maqsudxo'jayeva
Baba oppa
03:35
←
1
2
3
4
…
12
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00