Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Sharof Muqimov
Qora ko'zingiz
04:00
Anora
Orzular ila
03:53
Anora
Nesi veter (неси ветер)
03:47
Sharof Muqimov
Gulinozam
04:11
Anora
Nagufti
04:07
Anora
Atrofimda (remix)
03:30
Anora
Fly away
03:28
Anora
Armonda
03:05
Sharof Muqimov
Baribir
04:37
Amir Po'lat
Sara-sara
03:34
A'loNur
Yana yana
03:35
A'loNur
Telefon qivor
03:18
A'lo
Yoningda
04:05
A'lo
Uchquduq
03:25
A'lo
Tayu (таю)
04:42
Zulayho Boyxonova
Bo'lmasa-bo'lmas
03:04
A'lo
Tayu (remix)
04:18
Zoda
Sevaman
03:58
Zoda
O'zinga ishon
02:43
Zoda
Orzu
03:56
Zoda
Olov
02:51
A'lo
Sog'inadi
03:30
Zoda
Meni unutolmaysan
03:50
A'lo
Sen
03:46
Oybek & Ziyoda
Nahotki sevgi
03:36
Ziyoda & Bojalar
Yuragim
03:45
A'lo
Podruga (Подруга)
04:52
Ziyoda
Zardalaring
03:24
Ziyoda
Yuragimsan
03:53
A'lo
Olislarga
04:30
A'lo
Olib ket
04:25
Ziyoda
Yo'llarim
03:48
Ziyoda
Yor yor
03:30
A'lo
Meni ayiblama
03:32
A'lo
Mayda
03:55
Ziyoda
Xar soniya
04:22
Ziyoda
Hayolimda
03:48
A'lo
Leto (лето)
03:39
Ziyoda
Tinch qo'y
03:36
A'lo
Gde je ti lyubov' (где-же ты любовь)
04:08
Ziyoda
Super kelinchak
03:11
A'lo
Esdi mayin asta
03:36
Ziyoda
Shuni ham bilmasmiding
02:58
Ziyoda
Senda emas
03:56
Ziyoda
Saydin qo'yaver sayyor
05:37
A'lo
Chap-chap
03:34
Ziyoda
Sevmaganman
02:57
Ziyoda
Qolay man
03:25
Ziyoda
Nagadir
04:21
A'lo
Bu a`lo kuylaydi
04:19
Ziyoda
Hay layli
03:40
A'lo
Bo'ldi kech
05:24
Ziyoda
Digaram tu
03:34
A'lo
Barigal
03:58
Ziyoda
Bevafo yor
04:09
Ziyoda
Bahor
03:58
A'lo
Banderos
04:09
Ziyoda
Begonaman
04:17
A'lo
Ayt menga
04:26
Zero
Yo'q problem
03:58
Zero
Yalolay
03:51
Zero
Hayot
03:21
Zero
So'z ila
04:37
Zero
Dunyo
04:36
Zero
Bora-bora
03:29
A'lo
18 let
03:08
Zero
Bejon
04:40
Zero
Ayt
04:03
A'lo
Yoshligim
04:04
Zero
Asra
05:01
Ravshan Sobirov & Zebo
Faqat seni
04:29
Zebo
Hayotimsan
03:36
All stars
Yangi yil taronasi
04:09
Zebo
Sen o'zing
03:22
All stars
Yangi yil (TV-Markaz)
04:09
Zebo
Sen bilan edi
03:44
All stars
Yangi yil (yaxshi kayfiyat)
03:33
Zebo
Nega ishondim
03:52
Zebo
Ketma yonimdan
04:10
Zebo
Imkon ber
04:27
Zebo
Eslayman
03:27
All stars
Muqaddas ayol
04:01
Zebo
Beg'ubor tuyg'u
04:49
Zebo
Chayxana
03:40
All stars
Do'stlik taronasi
04:57
Zebo
Baxt
03:41
All stars
Bobolaring kim desa
03:44
Alishoh
Yomg'ir yog'aver
02:55
Alishoh
Dunyo
03:24
Alishoh
18 bahor
03:57
Alisher Ro'zmetov
Voy-voy
02:12
Zaxro
Bilmayman
03:12
Alisher Ro'zmetov
Sevdim
04:30
Alisher Ro'zmetov
Sen meni sevgilim
03:15
Zaur Aliyev
Sevaveraman
04:11
Zaur Aliyev
Nozigim
03:36
Alisher Ro'zmetov
Prihodi (приходи)
03:23
Alisher Ro'zmetov
Muhabbatimsan
03:31
Zaur Aliyev
Go'zalim
03:54
Zaur Aliyev
Ko'zlarim
03:40
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MuzFm.UZ
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