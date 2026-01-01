Yunus Gaisuev cover
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Аьхкенан довхачу дийнахь
03:27
Yunus Gaisuev cover
Тонкие нити дождя
02:50
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Дождик льет не умолкая
02:50
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Хрусталь и шампанское
03:36
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Элина
04:08
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Yangi qo'shiqlar
Feruzbek Avezov — Bu dunyo
Aziz Rametov — Million gullar
Nodiraxon Subxonova — Onam kuz faslini yaxshi ko'radi
Muhammadziyo — Voh-Voh-Voh turishlardan
Tolib To'xtasinov — Jayranim
ASHSIDE — The Clown Is Back
Курятник, Тёщин Язык — Вот такая фигня Лена
BY BABA YAGA — Строгий разгуляй
Marina K — Нарисуй меня красиво!
Shohjahon Jo'rayev feat. Sherali Jo'rayev — Shaytanat
SHAQINA — Мы с тобой не сахар
Ekin Uzunlar — Gel Baştan Başlayalım
Lexyblack — Я буду біля тебе
Михайло Бебра — Не кажи що вже пізно
Кибер балабол — Автосалон
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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