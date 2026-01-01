VILLIAN
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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VILLIAN & Aarne
Претендент на убийство
01:56
OG Buda & VILLIAN
Есть сто одна причина
02:23
OG Buda & VILLIAN
101 причина
00:18
VILLIAN & madk1d
ДИНАСТИЯ
02:30
VILLIAN & Aarne
Общество Мертвых Поэтов
02:07
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VILLIAN
Yangi qo'shiqlar
Shokir — Tez
Ozoda Nursaidova — Singlim
Botir Qodirov — Qoshi kamonim
Uzmir, Mira — Alishmasdim
Komil Mirazizov — Модарам жон модарам
Холла — Растаешь как лёд
NIVESTA — Возьми меня с собой
Джилабуй, LXE — Вспоминаю тебя
Дмитрий Колдун — В зеркале луны
Jigule — Тише
Selivanov — Три часа ночи
Dante — Я тоже нет
Владимир Пресняков (Мл.), Баста — Мама
Sasha Komovich — Расскажи, снегурочка
Йович — Аура
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Ulug'bek Yulchiyev
Gut1k
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
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