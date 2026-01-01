Naiman
4 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Naiman
Закружила
03:03
Naiman
Кайфуй
02:39
Naiman
Королева (Полная версия)
03:13
Naiman
Не в адеквате
02:21
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Naiman
Yangi qo'shiqlar
Shohsanam — Tabassum qiling
Ruslan Hamidov — Ayb senda
Оная — Нежный хищник
Адыл Ибрагимов — Sorry
Artvenka — Зая, баловать не стану
Zhamil Turan — Только совесть не обманешь
ARAYON, EVELONA — Ты называешь
Шела (Соломон) — Без тебя
ALEXANDER, MY FAMILY — Одноклассники
Shummov — Прячешь свои глаза (Полная версия)
Анна Епихина — Я его никому не отдам
Саби Учиха — Дуть шары
Serjj — Я не останусь
Sulton Nazirjon — Haromilar 2
Uzora — Ты только позови
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00